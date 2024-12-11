Предпродажи уикенда: новая «Баба Яга» превзошла деревенские и новогодние приключения «Манюни»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (NKI), мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (NMG) и комедию СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (AK)

Новые новогодние приключения БАБЫ ЯГИ в исполнении Людмилы Артемьевой предварительно заработали 4,56 млн рублей. Новинка уступила фильму про путешествие МАНЮНИ в Москву (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн), но обошла деревенскую МАНЮНЮ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн) и ее новогоднюю часть (1,97 млн рублей, стартовые сборы – 70,7 млн). Также позади остались семейные ленты БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и ПАЛЬМА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ 4,834 БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД 4,560 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ 3,864 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704 МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1,974 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,698 ПАЛЬМА 1,108

Новый мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ предварительно освоил 2,6 млн. Новинка превзошла все ближайшие аналоги, включая свежий проект МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (1,02 млн рублей, стартовые сборы – 43,8 млн), а также МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (1,85 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн), МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн). Позади осталась и предыдущая часть франшизы МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, чей старт был растянут на пять дней в июне 2022 года (2,5 млн рублей без учета превью в среду, стартовые сборы – 29,1 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2,606 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» 1,851 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 1,108 МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС 1,020 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 0,673

Комедия СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ отметилась предварительным результатом в 275,3 тысяч рублей. Новинка уступила аналогу НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (596 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,6 млн), но обошла картины БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (176 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ 596,0 СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ 275,3 БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ 234,7 ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА 176,6

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

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11.12.2024 Автор: Никита Никитин