top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • Предпродажи уикенда: новая «Баба Яга» превзошла деревенские и новогодние приключения «Манюни»

Аналитика


Предпродажи уикенда: новая «Баба Яга» превзошла деревенские и новогодние приключения «Манюни»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (NKI), мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (NMG) и комедию СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (AK)

Новые новогодние приключения БАБЫ ЯГИ в исполнении Людмилы Артемьевой предварительно заработали 4,56 млн рублей. Новинка уступила фильму про путешествие МАНЮНИ в Москву (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн), но обошла деревенскую  МАНЮНЮ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн) и ее новогоднюю часть (1,97 млн рублей, стартовые сборы – 70,7 млн). Также позади остались семейные ленты БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и ПАЛЬМА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ 4,834
БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД 4,560
МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ 3,864
БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704
МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1,974
ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  1,698
ПАЛЬМА 1,108

Новый мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ предварительно освоил 2,6 млн. Новинка превзошла все ближайшие аналоги, включая свежий проект МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (1,02 млн рублей, стартовые сборы – 43,8 млн), а также МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (1,85 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн),  МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн). Позади осталась и предыдущая часть франшизы МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, чей старт был растянут на пять дней в июне 2022 года (2,5 млн рублей без учета превью в среду, стартовые сборы – 29,1 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2,606
МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» 1,851
ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 1,108
МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС 1,020
МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 0,673

Комедия СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ отметилась предварительным результатом в 275,3 тысяч рублей. Новинка уступила аналогу НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (596 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,6 млн), но обошла картины БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (176 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ 596,0
СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ 275,3
БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ 234,7
ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА 176,6

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

11.12.2024 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

Фильм «Руки вверх!» исчезнет со всех онлайн-стримингов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 декабря 2024 года
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне сериала Amazon «Мистер и миссис Смит»
Подробнее
В Москве состоялась церемония закрытия «Зимнего»
Подробнее
На фестивале «Зимний» прошла деловая программа
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2024 года
Подробнее
РОСКИНО проведет Фестиваль российского кино во Франции
Подробнее
В Москве пройдет фестиваль поп-культуры «Хомякон»
Подробнее
В рамках кинофестиваля «Зимний» прошел Форум киношкол
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Звезды в Сибири»
Подробнее
Все фильмы «Зимнего»: краткий путеводитель
Подробнее
Касса четверга: «Приключения Паддингтона 3» держатся на вершине проката
Подробнее
Касса России: «Приключения Паддингтона 3» сохранили лидерство
Подробнее
Дни короткометражного кино объявили состав жюри, внеконкурсную и образовательную программы
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Уралочка»
Подробнее
В Москве стартовал Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Приключения Паддингтона 3» вновь забрали золото
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала Okko «Мамонты»
Подробнее
Лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стал мюзикл «Эмилия Перес»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Мое собачье дело»
Подробнее