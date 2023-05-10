Предпродажи уикенда: «14+ Продолжение» впереди всех

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российскую мелодраму 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ (CP), криминальную комедию МАМА МАФИЯ (CP) и фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (WP).

Лидером по предпродажам стала новая картина Андрея Зайцева 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ. С результатом 410,9 тысяч рублей мелодрама смогла обойти других представителей жанра, картины БЕЗ МЕНЯ (193,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 40,7 млн), ТРОЕ (185,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (84,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ 410,9 БЕЗ МЕНЯ 193,6 ТРОЕ 185,7 НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 84,2

Комедийная лента МАМА МАФИЯ предварительно собрала 114,4 тысяч рублей. Это меньше показателей картины ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (147,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 25 млн), но больше данных комедий АЛИ, РУЛИ! (77 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,7 млн) и ОПАСНЫЙ БИЗНЕС (37,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ 147,8 МАМА МАФИЯ 114,4 АЛИ, РУЛИ! 77,0 ОПАСНЫЙ БИЗНЕС 37,7

Новый хоррор World Pictures ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА отметился на старте суммой в 62,2 тысяч рублей. Картина немного уступила аналогу КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (75,3 тысяч, стартовые сборы – 15,2 млн), выступила вровень с недавним успешным релизом прокатчика ЗАКЛЯТЬЕ: 13-ЫЙ ЭТАЖ (61,2 тысяч, стартовые сборы – 12,9 млн) и оставила позади фильмы КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч, стартовые сборы – 13,8 млн) и ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (51,2 тысяч, стартовые сборы – 10 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА 75,3 ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 63,25 ЗАКЛЯТЬЕ: 13-ЫЙ ЭТАЖ 61,2 КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ 53,5 ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ 51,99

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10.05.2023 Автор: Никита Никитин