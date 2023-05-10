Предпродажи уикенда: «14+ Продолжение» впереди всех
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российскую мелодраму 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ (CP), криминальную комедию МАМА МАФИЯ (CP) и фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (WP).
Лидером по предпродажам стала новая картина Андрея Зайцева 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ. С результатом 410,9 тысяч рублей мелодрама смогла обойти других представителей жанра, картины БЕЗ МЕНЯ (193,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 40,7 млн), ТРОЕ (185,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (84,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ
|410,9
|БЕЗ МЕНЯ
|193,6
|ТРОЕ
|185,7
|НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2
|84,2
Комедийная лента МАМА МАФИЯ предварительно собрала 114,4 тысяч рублей. Это меньше показателей картины ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (147,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 25 млн), но больше данных комедий АЛИ, РУЛИ! (77 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,7 млн) и ОПАСНЫЙ БИЗНЕС (37,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ
|147,8
|МАМА МАФИЯ
|114,4
|АЛИ, РУЛИ!
|77,0
|ОПАСНЫЙ БИЗНЕС
|37,7
Новый хоррор World Pictures ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА отметился на старте суммой в 62,2 тысяч рублей. Картина немного уступила аналогу КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (75,3 тысяч, стартовые сборы – 15,2 млн), выступила вровень с недавним успешным релизом прокатчика ЗАКЛЯТЬЕ: 13-ЫЙ ЭТАЖ (61,2 тысяч, стартовые сборы – 12,9 млн) и оставила позади фильмы КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч, стартовые сборы – 13,8 млн) и ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (51,2 тысяч, стартовые сборы – 10 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА
|75,3
|ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
|63,25
|ЗАКЛЯТЬЕ: 13-ЫЙ ЭТАЖ
|61,2
|КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ
|53,5
|ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ
|51,99
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10.05.2023 Автор: Никита Никитин