Предпродажи уикенда: «Не одна дома» почти догнала проект «Я - медведь»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня из множества новинок мы рассмотрим семейную комедию НЕ ОДНА ДОМА (AK) мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (NKI), а также хорроры МАКСИН XXX (VLG) и АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP).

Семейная картина НЕ ОДНА ДОМА с Миланой Хаметовой в главной роли предварительно собрала 904 тысяч рублей. Тем самым новинка выступила лучше аналогов ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн), МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,7 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), но уступила недавней ленте Я - МЕДВЕДЬ (973,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) Я -- МЕДВЕДЬ 973,6 НЕ ОДНА ДОМА 904,0 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 663,3 МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ 580,8 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,7

Третья часть культовой хоррор-франшизы Тая Уэста МАКСИН ХХХ за счет активности подготовленной аудитории крупных городов демонстрирует заметные предпродажи в размере 566,1 тысяч рублей. Новинка обошла такие картины как МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (445 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,5 млн), ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн) и РОД МУЖСКОЙ (203,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,4 млн).

Что касается нового для нашего рынка АСТРАЛА, то НОЧНОЙ КОШМАР собрал 118,9 тысяч рублей. Это расположило новинку выше лент УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (117 тыс рублей, стартовые сборы – 14,4 млн), АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (107,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (101,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,7 млн), КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (95,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн) и АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), но в то же картина уступила ленте 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) МАКСИН ХХХ 566,1 МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ 445,0 ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ 215,2 РОД МУЖСКОЙ 203,6 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 197,5 АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР 118,9 УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ 117,0 АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ 107,4 ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ 101,2 КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ 95,8 АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ 78,8

Анимация БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА предварительно заработала 420,6 тысяч рублей. Новинка уступила прямому предшественнику СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (478,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,7 млн), но обогнала недавние мультфильмы ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и ЭММА В МИРЕ ЛАМ (237,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА 478,9 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА 420,6 ЭММА В МИРЕ ЛАМ 237,3 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 227,3

Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА

10.07.2024 Автор: Никита Никитин