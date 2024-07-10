Предпродажи уикенда: «Не одна дома» почти догнала проект «Я - медведь»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня из множества новинок мы рассмотрим семейную комедию НЕ ОДНА ДОМА (AK) мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (NKI), а также хорроры МАКСИН XXX (VLG) и АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP).
Семейная картина НЕ ОДНА ДОМА с Миланой Хаметовой в главной роли предварительно собрала 904 тысяч рублей. Тем самым новинка выступила лучше аналогов ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн), МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,7 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), но уступила недавней ленте Я - МЕДВЕДЬ (973,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|Я -- МЕДВЕДЬ
|973,6
|НЕ ОДНА ДОМА
|904,0
|ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
|663,3
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|580,8
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|504,7
Третья часть культовой хоррор-франшизы Тая Уэста МАКСИН ХХХ за счет активности подготовленной аудитории крупных городов демонстрирует заметные предпродажи в размере 566,1 тысяч рублей. Новинка обошла такие картины как МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (445 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,5 млн), ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн) и РОД МУЖСКОЙ (203,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,4 млн).
Что касается нового для нашего рынка АСТРАЛА, то НОЧНОЙ КОШМАР собрал 118,9 тысяч рублей. Это расположило новинку выше лент УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (117 тыс рублей, стартовые сборы – 14,4 млн), АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (107,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (101,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,7 млн), КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (95,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн) и АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), но в то же картина уступила ленте 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАКСИН ХХХ
|566,1
|МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ
|445,0
|ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ
|215,2
|РОД МУЖСКОЙ
|203,6
|13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА
|197,5
|АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР
|118,9
|УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ
|117,0
|АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ
|107,4
|ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ
|101,2
|КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ
|95,8
|АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ
|78,8
Анимация БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА предварительно заработала 420,6 тысяч рублей. Новинка уступила прямому предшественнику СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (478,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,7 млн), но обогнала недавние мультфильмы ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и ЭММА В МИРЕ ЛАМ (237,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|478,9
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА
|420,6
|ЭММА В МИРЕ ЛАМ
|237,3
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ
|227,3
Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА
10.07.2024 Автор: Никита Никитин