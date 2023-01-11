Предпродажи уикенда: «Операция «Фортуна» опережает «Джентльменов» и «Гнев человеческий»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим новую картину Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (GF), мультфильм УМКА (CRP), семейную ленту КАСПЕР (KNLG) и комедию ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (CP).
Долгожданная новая картина Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ предварительно заработала 7,98 млн рублей. Тем самым крупная зарубежная премьера превзошла как предыдущие работы режиссера ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (6,67 млн рублей, стартовые сборы – 272,3 млн) и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (6,4 млн рублей, стартовые сборы – 283,5 млн), так и другие январские боевики KING'S MAN: НАЧАЛО (3,84 млн рублей, стартовые сборы – 153,5 млн) и ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (3,62 млн рублей, стартовые сборы – 267,4 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
|7,981
|ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
|6,668
|ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
|6,439
|KING'S MAN: НАЧАЛО
|3,842
|ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА
|3,620
Нидерландская семейная картина ОДНИ НА КАНИКУЛАХ отметилась на старте суммой в 437,4 тысяч рублей. Новинка уступила аналогу МОЙ ТИГР (700,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), но обошла картины РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В свою очередь, другая семейная лента, комедия КАСПЕР, предварительно заработала 78,8 тысяч рублей. Тем самым проект «Кинологистики» уступил вышеупомянутым картинам, но в то же время заметно превзошел семейные фильмы ПАРЯЩИЙ ТИГР (28 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн), МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ (17,8 тыс рублей, стартовые сборы – 2,9 млн) и ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (10,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|МОЙ ВОЛК
|700,3
|ОДНИ НА КАНИКУЛАХ
|437,4
|РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ
|130,8
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|102,7
|КАСПЕР
|78,8
|ПАРЯЩИЙ ТИГР
|28,0
|МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ
|17,8
|ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|10,4
Предпродажи анимационной картины УМКА составили 126,8 тысяч рублей. Новинка уступила недавно вышедшему мультфильму ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (625,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), а также мультпроектам БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (207,2 млн рублей, стартовые сборы – 13,1 млн) и ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (175,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|625,2
|БАРБОСКИНЫ TEAM
|404.0
|БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ
|207,2
|ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД!
|175,8
|УМКА
|126,8
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
11.01.2023 Автор: Никита Никитин