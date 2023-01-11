Предпродажи уикенда: «Операция «Фортуна» опережает «Джентльменов» и «Гнев человеческий»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим новую картину Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (GF), мультфильм УМКА (CRP), семейную ленту КАСПЕР (KNLG) и комедию ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (CP).

Долгожданная новая картина Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ предварительно заработала 7,98 млн рублей. Тем самым крупная зарубежная премьера превзошла как предыдущие работы режиссера ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (6,67 млн рублей, стартовые сборы – 272,3 млн) и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (6,4 млн рублей, стартовые сборы – 283,5 млн), так и другие январские боевики KING'S MAN: НАЧАЛО (3,84 млн рублей, стартовые сборы – 153,5 млн) и ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (3,62 млн рублей, стартовые сборы – 267,4 млн)

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ 7,981 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 6,668 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 6,439 KING'S MAN: НАЧАЛО 3,842 ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА 3,620

Нидерландская семейная картина ОДНИ НА КАНИКУЛАХ отметилась на старте суммой в 437,4 тысяч рублей. Новинка уступила аналогу МОЙ ТИГР (700,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), но обошла картины РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В свою очередь, другая семейная лента, комедия КАСПЕР, предварительно заработала 78,8 тысяч рублей. Тем самым проект «Кинологистики» уступил вышеупомянутым картинам, но в то же время заметно превзошел семейные фильмы ПАРЯЩИЙ ТИГР (28 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн), МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ (17,8 тыс рублей, стартовые сборы – 2,9 млн) и ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (10,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) МОЙ ВОЛК 700,3 ОДНИ НА КАНИКУЛАХ 437,4 РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ 130,8 ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 102,7 КАСПЕР 78,8 ПАРЯЩИЙ ТИГР 28,0 МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ 17,8 ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ 10,4

Предпродажи анимационной картины УМКА составили 126,8 тысяч рублей. Новинка уступила недавно вышедшему мультфильму ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (625,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), а также мультпроектам БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (207,2 млн рублей, стартовые сборы – 13,1 млн) и ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (175,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 625,2 БАРБОСКИНЫ TEAM 404.0 БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ 207,2 ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! 175,8 УМКА 126,8

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11.01.2023 Автор: Никита Никитин