Предпродажи уикенда: «Любовь зла» опередила «Игру киллера»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российскую комедию ЛЮБОВЬ ЗЛА (AK), боевик ИГРА КИЛЛЕРА (GF), французскую комедию ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (CP) и мультфильм ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА (CPF).
Новая комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА предварительно собрала 165,7 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогам ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн), НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (251,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,7 млн) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но зато обошла ленту МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (137,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|281,9
|НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ
|251,3
|БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ
|234,7
|ЛЮБОВЬ ЗЛА
|165,7
|МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ
|137,7
Предпродажи экшена ИГРА КИЛЛЕРА составили 140,1 тысяч рублей. Новинка уступила боевику КРУЧЕ НЕКУДА (352,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,1 млн), но зато обошла проекты ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и ДЕНЬ КУРКА (40,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КРУЧЕ НЕКУДА
|352,9
|ИГРА КИЛЛЕРА
|140,1
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ
|136,1
|МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР
|88,4
|ДЕНЬ КУРКА
|40,3
Анимация ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА отметилась результатом в 112,5 тысяч рублей. Новинка оставила позади мультфильм СУПЕРМОЗГ (88,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн), но уступила проектам КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (329,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,9 млн), БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (270,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,3 млн), ПРОСТО СУПЕР (208,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн) и ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (128,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА
|329,3
|БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|270,3
|ПРОСТО СУПЕР
|208,6
|ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
|128,8
|ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА
|112,5
|СУПЕРМОЗГ
|88,3
Французский ремейк отечественного блокбастера ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА предварительно освоил 87,1 тысяч рублей. Новинка смогла обойти французские комедии НЕ ЗВЕЗДИ (70,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (39,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн), но в то же время проиграла картинам ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (192,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн) и МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ
|192,2
|МАМА МАФИЯ
|113,6
|ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА
|87,1
|НЕ ЗВЕЗДИ
|70,9
|НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ
|39,9
Фото: кадр из фильма ИГРА КИЛЛЕРА
11.09.2024 Автор: Никита Никитин