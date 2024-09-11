Предпродажи уикенда: «Любовь зла» опередила «Игру киллера»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российскую комедию ЛЮБОВЬ ЗЛА (AK), боевик ИГРА КИЛЛЕРА (GF), французскую комедию ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (CP) и мультфильм ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА (CPF).

Новая комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА предварительно собрала 165,7 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогам ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн), НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (251,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,7 млн) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но зато обошла ленту МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (137,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ВАСЯ НЕ В СЕБЕ 281,9 НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ 251,3 БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ 234,7 ЛЮБОВЬ ЗЛА 165,7 МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ 137,7

Предпродажи экшена ИГРА КИЛЛЕРА составили 140,1 тысяч рублей. Новинка уступила боевику КРУЧЕ НЕКУДА (352,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,1 млн), но зато обошла проекты ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и ДЕНЬ КУРКА (40,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) КРУЧЕ НЕКУДА 352,9 ИГРА КИЛЛЕРА 140,1 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ 136,1 МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР 88,4 ДЕНЬ КУРКА 40,3

Анимация ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА отметилась результатом в 112,5 тысяч рублей. Новинка оставила позади мультфильм СУПЕРМОЗГ (88,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн), но уступила проектам КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (329,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,9 млн), БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (270,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,3 млн), ПРОСТО СУПЕР (208,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн) и ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (128,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА 329,3 БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 270,3 ПРОСТО СУПЕР 208,6 ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 128,8 ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА 112,5 СУПЕРМОЗГ 88,3

Французский ремейк отечественного блокбастера ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА предварительно освоил 87,1 тысяч рублей. Новинка смогла обойти французские комедии НЕ ЗВЕЗДИ (70,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (39,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн), но в то же время проиграла картинам ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (192,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн) и МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ 192,2 МАМА МАФИЯ 113,6 ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА 87,1 НЕ ЗВЕЗДИ 70,9 НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ 39,9

Фото: кадр из фильма ИГРА КИЛЛЕРА

11.09.2024 Автор: Никита Никитин