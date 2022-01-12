Предпродажи уикенда: «King’s Man: Начало» обгоняет «Плохих парней навсегда»

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим шпионский приключенческий экшн KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS), хоррор КРИК (CPP) и новую картину Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (UPI).

Новый фильм Мэттью Вона KING'S MAN: НАЧАЛО нацелился на звание лучшей новинки уикенда: его предпродажи на текущий момент составляют 4 млн рублей. Этот результат оказался выше показаталей другого январского боевика ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (3,62 млн рублей, стартовые сборы – 267,4 млн за уикенд). Впрочем, не станем исключать здесь повышенную активность фанатской аудитории экшн-франшизы, которой KINGSMAN обзавелся с момента выхода первой части шесть лет назад (427 тыс. рублей, стартовые сборы – 197,2 млн за уикенд).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) KINGSMAN: НАЧАЛО 4,049 ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА 3,62 KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 0,427

Уверенные предпродажи демонстрирует фильм ужасов КРИК — 1,61 млн. Это вдвое больше данных аналога ПИЛА: СПИРАЛЬ (808 тыс. рублей, стартовые сборы – 71,2 млн за уикенд). Также этот показатель в разы превосходит результаты хорроров АСТРАЛ 4. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ (642 тыс. рублей, стартовые сборы – 149,5 млн за уикенд без учета превью) и ПРОКЛЯТИЕ (428 тыс. рублей, стартовые сборы – 56,1 млн за уикенд), выходивших на аналогичных январских уикендах.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) КРИК 1,61 ПИЛА: СПИРАЛЬ 0,808 АСТРАЛ 4. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ 0,642 ПРОКЛЯТИЕ 0,428

Новая картина высоко ценимого киноманами и критиками режиссера Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА предварительно заработала 1,159 млн. Эти цифры можно сравнить с данными эстетского хоррора МАЯК (1,073 млн рублей, стартовые сборы – 15,65 млн за уикенд), который также выпускала компания UPI ровно два года назад в январе. Предыдущая картина Андерсона ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ имела в свое время гораздо более скромные показатели (72 тыс. рублей, стартовые сборы – 6,2 млн за уикенд без учета превью).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА 1,159 МАЯК 1,073 ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ 0,072

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12.01.2022 Автор: Никита Никитин