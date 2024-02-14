Предпродажи уикенда: «Одна жизнь» уступает «Отцу»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Так как несколько ключевых новинок недели, включая романтические ленты ЛЕД 3 (NMG) и МЕЖДУ НАМИ ЛЕТО (CP), уже вышли в прокат, то сегодня мы рассмотрим южнокорейский мультфильм СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (VLG), драму ОДНА ЖИЗНЬ (EXP) и хоррор ДЖЕСТЕР (TNL).

Анимационный проект СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ стал лидером по предпродажам среди премьер четверга с результатом 418,8 тысячи рублей. Это меньше данных проекта MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (542,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 45,8 млн), но зато превосходит показатели других аналогов ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,2 млн), ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысяч, стартовые сборы – 12,8 млн), ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (185,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн) и КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ (45,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 542,4 СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ 418,8 ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 368,1 ЗВЕРОЛЭНД 228,1 ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК 185,5 КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ 45,8

Предпродажи байопика ОДНА ЖИЗНЬ достигли 335,8 тысяч рублей. Новинка проиграла еще одной картине с Энтони Хопкинсом в главной роли ОТЕЦ (678,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,6 млн), но в то же время оставила позади другие биографические драмы ОФИЦЕР И ШПИОН (202,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн) и ЭЙФЕЛЬ (139,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОТЕЦ 678,1 ОДНА ЖИЗНЬ 335,8 ОФИЦЕР И ШПИОН 202,1 ЭЙФЕЛЬ 139,4

Новый хоррор ДЖЕСТЕР собрал на предпродажах 51,4 тысяч рублей. Это немного больше уровня недавнего аналога ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (50,4 тысяч, стартовые сборы – 8,9 млн), но уступает данным лент ПОЛТЕРГЕЙСТ (97,5 тысяч, стартовые сборы – 8,3 млн), БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (95,9 тысяч, стартовые сборы – 14,3 млн) и ЛУКАВЫЙ (85 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн). В то же время фильм ужасов компании TenLetters смог также превзойти показатели картин ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (47,2 тысяч, стартовые сборы – 10,5 млн), БУГИМЕН (43,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ (37,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОЛТЕРГЕЙСТ 97,5 БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ 95,9 ЛУКАВЫЙ 85,0 ДЖЕСТЕР 51,4 ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА 50,4 ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ 47,2 БУГИМЕН 43,8 ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ 37,6

Фото: кадр из мультфильма СУПЕР КРУЛЬЯ. ФИЛЬМ

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14.02.2024 Автор: Никита Никитин