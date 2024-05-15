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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Каждый мечтает о собаке» опережает «7 дней, 7 ночей»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим документальную ленту ОГНЕННЫЙ ЛИС (CRP, с 18.05), семейные ленты  7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (NMG) и КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ  (NKI), боевик ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (CRP) и комедию Я НЕ КИЛЛЕР (PRD).

Лучшие предпродажи среди новинок демонстрирует документальная лента ОГНЕННЫЙ ЛИС, собравшая 319,4 тысяч рублей. Картина смогла обойти похожий проект БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (283,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,3 млн без учета превью), однако важно учитывать, что показы ЛИСА начнутся только в субботу, 18 мая. 

Фильм   

Уровень предпродаж

(тыс. рублей)
ОГНЕННЫЙ ЛИС 319,4
БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ 283,6

Из двух рассмотренных семейных комедий более внушительные предпродажи наблюдаются у проекта КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ – 104,1 тысячи рублей. Это меньше данных аналогов СОЛНЦЕ НА ВКУС (258,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (125,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн). В свою очередь, картина 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ отметилась предпродажами в размере 65,9 тысяч рублей. Тем самым новинка уступила как недавней ленте КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (498,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 33,5 млн в праздничный уикенд), так и другой похожей картине СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (80,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж

(тыс. рублей)
КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ 498,6
СОЛНЦЕ НА ВКУС 258,2
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2  125,5
КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ 104,1
СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! 80,6
 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ 65,9

Новая лента Ричарда Линклейтера Я НЕ КИЛЛЕР предварительно заработала 80,9 тысяч рублей. Новинка оставила позади комедию ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ (62,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,9 млн), но проиграла картинам ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (192,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), УДАЧА ЛОГАНА (93,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,9 млн) и МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж

(тыс. рублей)
ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ 192,7
УДАЧА ЛОГАНА  93,9
МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР 88,4
Я НЕ КИЛЛЕР 80,9
ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ 62,9

Предпродажи экшена ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ составили 63 тысячи рублей. Это превосходит данные аналога ДЕНЬ КУРКА (40,4 рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), но уступает показателям боевиков МАНКИМЭН (305,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн) и НЕМАЯ ЯРОСТЬ (146,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж

(тыс. рублей)
МАНКИМЭН 305,4
НЕМАЯ ЯРОСТЬ  146,7
ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ 63,0
ДЕНЬ КУРКА 40,4

Фото: кадр из фильма КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ 

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15.05.2024 Автор: Никита Никитин

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