Предпродажи уикенда: «Каждый мечтает о собаке» опережает «7 дней, 7 ночей»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим документальную ленту ОГНЕННЫЙ ЛИС (CRP, с 18.05), семейные ленты 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (NMG) и КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (NKI), боевик ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (CRP) и комедию Я НЕ КИЛЛЕР (PRD).
Лучшие предпродажи среди новинок демонстрирует документальная лента ОГНЕННЫЙ ЛИС, собравшая 319,4 тысяч рублей. Картина смогла обойти похожий проект БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (283,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,3 млн без учета превью), однако важно учитывать, что показы ЛИСА начнутся только в субботу, 18 мая.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОГНЕННЫЙ ЛИС
|319,4
|БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ
|283,6
Из двух рассмотренных семейных комедий более внушительные предпродажи наблюдаются у проекта КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ – 104,1 тысячи рублей. Это меньше данных аналогов СОЛНЦЕ НА ВКУС (258,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (125,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн). В свою очередь, картина 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ отметилась предпродажами в размере 65,9 тысяч рублей. Тем самым новинка уступила как недавней ленте КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (498,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 33,5 млн в праздничный уикенд), так и другой похожей картине СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (80,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ
|498,6
|СОЛНЦЕ НА ВКУС
|258,2
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2
|125,5
|КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ
|104,1
|СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!
|80,6
|7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ
|65,9
Новая лента Ричарда Линклейтера Я НЕ КИЛЛЕР предварительно заработала 80,9 тысяч рублей. Новинка оставила позади комедию ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ (62,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,9 млн), но проиграла картинам ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (192,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), УДАЧА ЛОГАНА (93,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,9 млн) и МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ
|192,7
|УДАЧА ЛОГАНА
|93,9
|МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР
|88,4
|Я НЕ КИЛЛЕР
|80,9
|ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ
|62,9
Предпродажи экшена ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ составили 63 тысячи рублей. Это превосходит данные аналога ДЕНЬ КУРКА (40,4 рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), но уступает показателям боевиков МАНКИМЭН (305,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн) и НЕМАЯ ЯРОСТЬ (146,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МАНКИМЭН
|305,4
|НЕМАЯ ЯРОСТЬ
|146,7
|ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ
|63,0
|ДЕНЬ КУРКА
|40,4
Фото: кадр из фильма КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
15.05.2024 Автор: Никита Никитин