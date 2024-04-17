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Аналитика


Предпродажи уикенда: фантастика «Сто лет тому вперед» уступила «По щучьему велению»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российскую фантастику СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP), байопик ПО ФРЕЙДУ (CPF), триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (EXP) и хоррор ПАУТИНА СТРАХА (AK). 

Долгожданная экранизация Кира Булычева СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД предварительно освоила 13,5 млн рублей. Из числа недавних крупных релизов новинка приблизилась к сказке ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн). В то же время фильм Александра Андрющенко уступил прошлогоднему ВЫЗОВУ (49,4 млн рублей, стартовые сборы – 426,1 млн), но обошел еще один апрельский релиз, фильм-катастрофу ЭКИПАЖ (5,3 млн рублей, стартовые сборы – 464,9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ВЫЗОВ 49,357
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 15,888
СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД 13,205
ЭКИПАЖ 5,335

Байопик ПО ФРЕЙДУ освоил 398,7 тысяч рублей. Новинка обошла еще один фильм по реальным событиям с Энтони Хопкинсом ОДНА ЖИЗНЬ (344 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн), а также другие исторические ленты ОФИЦЕР И ШПИОН (202,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн), ИГРЫ ШПИОНОВ (199,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн) и ИГРЫ РАЗУМОВ (74,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПО ФРЕЙДУ 398,7
ОДНА ЖИЗНЬ 344,0
ОФИЦЕР И ШПИОН 202,1
ИГРЫ ШПИОНОВ 199,8
ИГРЫ РАЗУМОВ 74,9

Триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ освоил 134,5 тысяч рублей. Новый проект с Эриком Баной смог не только обогнать прямого предшественника, детектив ГОРОД ТАЙН (44,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), но и аналоги ПРОПАВШАЯ (131,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн), МИЗАНТРОП (112,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (111,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ 134,5
ПРОПАВШАЯ 131,2
МИЗАНТРОП 112,1
ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ 111,8
ГОРОД ТАЙН 44,9

Хоррор ПАУТИНА СТРАХА предварительно заработал 88,5 тысяч рублей. Новинка смогла оставить позади фильмы ужасов ЛУКАВЫЙ (85 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн), ИГРА В ЛИФТЕ (64,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (50,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПАУТИНА СТРАХА 88,5
ЛУКАВЫЙ 85,0
ИГРА В ЛИФТЕ 64,3
ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 50,5

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

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17.04.2024 Автор: Никита Никитин

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