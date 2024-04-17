Предпродажи уикенда: фантастика «Сто лет тому вперед» уступила «По щучьему велению»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российскую фантастику СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP), байопик ПО ФРЕЙДУ (CPF), триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (EXP) и хоррор ПАУТИНА СТРАХА (AK).
Долгожданная экранизация Кира Булычева СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД предварительно освоила 13,5 млн рублей. Из числа недавних крупных релизов новинка приблизилась к сказке ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн). В то же время фильм Александра Андрющенко уступил прошлогоднему ВЫЗОВУ (49,4 млн рублей, стартовые сборы – 426,1 млн), но обошел еще один апрельский релиз, фильм-катастрофу ЭКИПАЖ (5,3 млн рублей, стартовые сборы – 464,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ВЫЗОВ
|49,357
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|15,888
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|13,205
|ЭКИПАЖ
|5,335
Байопик ПО ФРЕЙДУ освоил 398,7 тысяч рублей. Новинка обошла еще один фильм по реальным событиям с Энтони Хопкинсом ОДНА ЖИЗНЬ (344 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн), а также другие исторические ленты ОФИЦЕР И ШПИОН (202,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн), ИГРЫ ШПИОНОВ (199,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн) и ИГРЫ РАЗУМОВ (74,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПО ФРЕЙДУ
|398,7
|ОДНА ЖИЗНЬ
|344,0
|ОФИЦЕР И ШПИОН
|202,1
|ИГРЫ ШПИОНОВ
|199,8
|ИГРЫ РАЗУМОВ
|74,9
Триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ освоил 134,5 тысяч рублей. Новый проект с Эриком Баной смог не только обогнать прямого предшественника, детектив ГОРОД ТАЙН (44,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), но и аналоги ПРОПАВШАЯ (131,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн), МИЗАНТРОП (112,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (111,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ
|134,5
|ПРОПАВШАЯ
|131,2
|МИЗАНТРОП
|112,1
|ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ
|111,8
|ГОРОД ТАЙН
|44,9
Хоррор ПАУТИНА СТРАХА предварительно заработал 88,5 тысяч рублей. Новинка смогла оставить позади фильмы ужасов ЛУКАВЫЙ (85 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн), ИГРА В ЛИФТЕ (64,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (50,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПАУТИНА СТРАХА
|88,5
|ЛУКАВЫЙ
|85,0
|ИГРА В ЛИФТЕ
|64,3
|ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
|50,5
Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
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17.04.2024 Автор: Никита Никитин