Предпродажи уикенда: «Водитель-олигарх» превзошел комедии «Вася не в себе» и «Неприличные гости»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня из множества новинок мы рассмотрим комедию ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (AK), мультфильм КАК НАЙТИ СОКРОВИЩА (EXP) и биографическую драму МАДАМ КЛИКО (GF)
В лидеры по предпродажам довольно неожиданно вырвался байопик МАДАМ КЛИКО. Предварительный результат релиза Global Film составил 1,58 млн рублей. Новинка смогла обойти исторические проекты ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (863,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,1 млн) и ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (851,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн). Будет интересно проследить, каким в итоге окажется множитель проекта по итогу всего уикенда.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАДАМ КЛИКО
|1,579
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
|0,863
|ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я
|0,851
Лучшей новинкой к вечеру воскресенья должна стать новая комедия с Павлом Прилучным ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ. Картина предварительно заработала 769,4 тысячи рублей. Картина пропустила вперед недавние комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ (843,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн) и НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,7 млн), но оставила позади другие проекты с Прилучным НОВОГОДНИЙ ШЕФ (363,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,6 млн), ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн) и НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (251,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТУР С ИВАНУШКАМИ
|843,9
|НЕПОСЛУШНИКИ
|839,7
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|769,4
|НОВОГОДНИЙ ШЕФ
|363,6
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|281,9
|НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ
|251,3
Анимация КАК ИСКАТЬ СОКРОВИЩА предварительно освоила 31,1 тысяч рублей. Новинка проиграла другим мультфильмам компании «Экспонента» ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (128 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн), СУПЕРМОЗГ (88,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ (72,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
|128,0
|СУПЕРМОЗГ
|88,3
|МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ
|72,8
|КАК ИСКАТЬ СОКРОВИЩА
|31,1
Фото: кадр из фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
17.07.2024 Автор: Никита Никитин