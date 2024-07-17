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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Водитель-олигарх» превзошел комедии «Вася не в себе» и «Неприличные гости»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня из множества новинок мы рассмотрим комедию ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (AK), мультфильм КАК НАЙТИ СОКРОВИЩА (EXP) и биографическую драму МАДАМ КЛИКО (GF)

В лидеры по предпродажам довольно неожиданно вырвался байопик МАДАМ КЛИКО. Предварительный результат релиза Global Film составил 1,58 млн рублей. Новинка смогла обойти исторические проекты ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (863,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,1 млн) и ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (851,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн). Будет интересно проследить, каким в итоге окажется множитель проекта по итогу всего уикенда. 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАДАМ КЛИКО 1,579
ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН 0,863
ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я 0,851

Лучшей новинкой к вечеру воскресенья должна стать новая комедия с Павлом Прилучным ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ. Картина предварительно заработала 769,4 тысячи рублей. Картина пропустила вперед недавние комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ (843,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн) и НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,7 млн), но оставила позади другие проекты с Прилучным НОВОГОДНИЙ ШЕФ (363,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,6 млн), ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн) и НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (251,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,7 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ТУР С ИВАНУШКАМИ 843,9
НЕПОСЛУШНИКИ 839,7
ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ 769,4
НОВОГОДНИЙ ШЕФ 363,6
ВАСЯ НЕ В СЕБЕ 281,9
НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ 251,3

Анимация КАК ИСКАТЬ СОКРОВИЩА предварительно освоила 31,1 тысяч рублей. Новинка проиграла другим мультфильмам компании «Экспонента» ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (128 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн), СУПЕРМОЗГ (88,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ (72,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 128,0
СУПЕРМОЗГ 88,3
МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ 72,8
КАК ИСКАТЬ СОКРОВИЩА 31,1

Фото: кадр из фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ

17.07.2024 Автор: Никита Никитин

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