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Аналитика


Предпродажи уикенда: «После. Навсегда» захватывает прокат

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим молодежную мелодраму ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (VLG), триллер ЗВУК СВОБОДЫ (AK) и криминальная фильм ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (CP).

Пятая яасть молодежной романтической франшизы предварительно освоила 4,35 млн рублей, что является вторым результатом по предпродажам в истории франшизы. Это превосходит данные самой первой части (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 106 млн) третьей (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 112,7 млн) и четвертой (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн). Предподажи второй части остаются пока недосягаемыми (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 142,9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 8,7
ПОСЛЕ. НАВСЕГДА 4,35
ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 3,8
ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО  3,4
ПОСЛЕ 2,8

Триллер ЗВУК СВОБОДЫ отметился на старте суммой в 67,7 тысяч рублей. Новинка превзошла криминальные проекты ГОРОД ТАЙН (44,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн) и 21 МОСТ (43,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,2 млн), но пропустил вперед проекты Клинта Иствуда по реальным событиям ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (245,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,9 млн) и НАРКОКУРЬЕР (110,0 тысяч рублей, стартовые сборы – 41,9 млн), а также недавний триллер МИЗАНТРОП (112,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА 245,5
МИЗАНТРОП 112,7
НАРКОКУРЬЕР 110,0
ЗВУК СВОБОДЫ 67,7
ГОРОД ТАЙН 44,9
21 МОСТ 43,7

Другая криминальная картина ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ предварительно собрала 135,6 тысячи рублей. Новинка обошла такие проекты как МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн) и АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА (31,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ 135,6
МАМА МАФИЯ 113,6
АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА 31,3

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕ НАВСЕГДА

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13.09.2023 Автор: Никита Никитин

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