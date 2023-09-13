Предпродажи уикенда: «После. Навсегда» захватывает прокат
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим молодежную мелодраму ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (VLG), триллер ЗВУК СВОБОДЫ (AK) и криминальная фильм ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (CP).
Пятая яасть молодежной романтической франшизы предварительно освоила 4,35 млн рублей, что является вторым результатом по предпродажам в истории франшизы. Это превосходит данные самой первой части (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 106 млн) третьей (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 112,7 млн) и четвертой (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн). Предподажи второй части остаются пока недосягаемыми (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 142,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
|8,7
|ПОСЛЕ. НАВСЕГДА
|4,35
|ПОСЛЕ. ГЛАВА 3
|3,8
|ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
|3,4
|ПОСЛЕ
|2,8
Триллер ЗВУК СВОБОДЫ отметился на старте суммой в 67,7 тысяч рублей. Новинка превзошла криминальные проекты ГОРОД ТАЙН (44,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн) и 21 МОСТ (43,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,2 млн), но пропустил вперед проекты Клинта Иствуда по реальным событиям ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (245,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,9 млн) и НАРКОКУРЬЕР (110,0 тысяч рублей, стартовые сборы – 41,9 млн), а также недавний триллер МИЗАНТРОП (112,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА
|245,5
|МИЗАНТРОП
|112,7
|НАРКОКУРЬЕР
|110,0
|ЗВУК СВОБОДЫ
|67,7
|ГОРОД ТАЙН
|44,9
|21 МОСТ
|43,7
Другая криминальная картина ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ предварительно собрала 135,6 тысячи рублей. Новинка обошла такие проекты как МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн) и АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА (31,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ
|135,6
|МАМА МАФИЯ
|113,6
|АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА
|31,3
Фото: кадр из фильма ПОСЛЕ НАВСЕГДА
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13.09.2023 Автор: Никита Никитин