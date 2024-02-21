Предпродажи уикенда: «Командир» идет на уровне «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим остросюжетную драму КОМАНДИР (CRP), хоррор НЕЧИСТЬ (VLG), семейный проект ДЕТЕКТИВ ТАБО (PNR) и комедию ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ (AK).
Триллер по реальным событиям КОМАНДИР предварительно заработал 3,6 млн рублей. Новинка выступила вровень с прошлогодней реальной истории спасения людей НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (3,65 млн рублей, стартовые сборы – 128,6 млн). В то же время байопик с Антоном Зайцевым оставил позади остросюжетные проекты ЧЕРНОБЫЛЬ (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 163,3 млн), КРЫМ (1,3 млн, стартовые сборы – 161,2 млн), БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (917,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 128,8 млн) и КАЛАШНИКОВ (817,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|3,651
|КОМАНДИР
|3,633
|ЧЕРНОБЫЛЬ
|2,543
|КРЫМ
|1,293
|БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ
|0,917
|КАЛАШНИКОВ
|0,817
Хоррор НЕЧИСТЬ освоил крайне внушительные для жанра 701,8 тысячи рублей. Новый фильм ужасов заметно превзошел большинство аналогов, включая ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (330,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,4 млн), 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,2 млн) и КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (183,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НЕЧИСТЬ
|701,8
|ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!
|330,8
|13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА
|197,5
|КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ
|183,7
Предпродажи семейной ленты ДЕТЕКТИВ ТАБО составили 236,9 тысяч рублей. Это расположило картину между аналогами ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (264,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн) и ПРИНЦ ПУСТЫНИ (185 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА
|264,1
|ДЕТЕКТИВ ТАБО
|236,9
|ПРИНЦ ПУСТЫНИ
|185,0
Черная комедия ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ отметилась предпродажами в размере 114,5 тысяч рублей. Новинка более чем вдвое обошла похожую ленту ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ (47,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9 млн), а также обошла МАМА МАФИЮ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн). Также картина совсем немного отстала от ИСКУССТВА ПО ПОНЯТИЯМ (134,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ
|134,1
|ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ
|114,5
|МАМА МАФИЯ
|113,6
|ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ
|47,5
Фото: кадр из фильма КОМАНДИР
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21.02.2024 Автор: Никита Никитин