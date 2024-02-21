Предпродажи уикенда: «Командир» идет на уровне «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим остросюжетную драму КОМАНДИР (CRP), хоррор НЕЧИСТЬ (VLG), семейный проект ДЕТЕКТИВ ТАБО (PNR) и комедию ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ (AK).

Триллер по реальным событиям КОМАНДИР предварительно заработал 3,6 млн рублей. Новинка выступила вровень с прошлогодней реальной истории спасения людей НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (3,65 млн рублей, стартовые сборы – 128,6 млн). В то же время байопик с Антоном Зайцевым оставил позади остросюжетные проекты ЧЕРНОБЫЛЬ (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 163,3 млн), КРЫМ (1,3 млн, стартовые сборы – 161,2 млн), БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (917,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 128,8 млн) и КАЛАШНИКОВ (817,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ 3,651 КОМАНДИР 3,633 ЧЕРНОБЫЛЬ 2,543 КРЫМ 1,293 БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ 0,917 КАЛАШНИКОВ 0,817

Хоррор НЕЧИСТЬ освоил крайне внушительные для жанра 701,8 тысячи рублей. Новый фильм ужасов заметно превзошел большинство аналогов, включая ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (330,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,4 млн), 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,2 млн) и КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (183,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НЕЧИСТЬ 701,8 ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! 330,8 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 197,5 КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ 183,7

Предпродажи семейной ленты ДЕТЕКТИВ ТАБО составили 236,9 тысяч рублей. Это расположило картину между аналогами ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (264,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн) и ПРИНЦ ПУСТЫНИ (185 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА 264,1 ДЕТЕКТИВ ТАБО 236,9 ПРИНЦ ПУСТЫНИ 185,0

Черная комедия ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ отметилась предпродажами в размере 114,5 тысяч рублей. Новинка более чем вдвое обошла похожую ленту ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ (47,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9 млн), а также обошла МАМА МАФИЮ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн). Также картина совсем немного отстала от ИСКУССТВА ПО ПОНЯТИЯМ (134,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ 134,1 ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ 114,5 МАМА МАФИЯ 113,6 ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 47,5

Фото: кадр из фильма КОМАНДИР

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21.02.2024 Автор: Никита Никитин