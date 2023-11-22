Предпродажи уикенда: лидерами стали «Хоккейные папы» и «Дворец»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим сатирическую комедию Романа Полански ДВОРЕЦ (PVZGL), спортивную ленту ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (NMG), мультфильм БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG), приключения ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА (CP) и фильм ужасов БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (NKI).
Самые высокие предпродажи демонстрирует картина, снятая на стыке жанров, спортивного фильма и семейной истории. Лента ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ предварительно заработала 1,011 млн рублей. Полученная сумма позволяет сравнить новинку с такими фильмами как ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,699 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (1,645 млн рублей, стартовые сборы – 72,4 млн), ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,598 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (1,158 млн рублей, стартовые сборы – 92 млн), ПАЛЬМА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн) и ГРОЗНЫЙ ПАПА (1,05 млн рублей, стартовые сборы – 43 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|1,699
|ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ
|1,645
|ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
|1,598
|СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
|1,158
|ПАЛЬМА
|1,108
|ГРОЗНЫЙ ПАПА
|1,050
|ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ
|1,011
Сатирическая лента Романа Полански ДВОРЕЦ совсем немного уступила лидеру, освоив 951,4 тысяч. Пока ДВОРЕЦ опережает такие аналоги как СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (843,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 34 млн), ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), а также предыдущую работу Полански, историческую ленту ОФИЦЕР И ШПИОН (202,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДВОРЕЦ
|951,4
|СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
|843,3
|ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ
|814,9
|ОФИЦЕР И ШПИОН
|202,1
Анимация БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ предварительно собрала 286,8 тысяч рублей. Мультфильм не дотянулся до других релизов компании «Вольга» СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (427 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (398,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), но оставила позади, к примеру, проект ПРОСТО СУПЕР (208,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА
|427,0
|ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК
|398,1
|БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|286,8
|ПРОСТО СУПЕР
|208,6
Шведская семейная картина ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА отметилась предпродажами в размере 146,7 тысяч рублей. Это расположило новинку ниже аналогов ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (411,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,4 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (290,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 20 млн), но в то же время выше лент ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (104,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,6 млн) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОДНИ НА КАНИКУЛАХ
|411,8
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ
|290,9
|ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА
|146,7
|ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ
|104,4
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|102,7
Новый хоррор БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ собрал на предпродажах 108,7 тысяч рублей. Это меньше показателей фильма ужасов СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн), но в то же время превосходит данные картин АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (57,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн) и БУГИМЕН (43,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн), вышедшего в 2021 году.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СИНИСТЕР: НАЧАЛО
|158,2
|БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ
|108,7
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ
|101,4
|КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА
|95,1
|КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ
|57,6
|БУГИМЕН
|43,8
Фото: кадр из фильма ДВОРЕЦ
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22.11.2023 Автор: Никита Никитин