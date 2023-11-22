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Аналитика


Предпродажи уикенда: лидерами стали «Хоккейные папы» и «Дворец»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим сатирическую комедию Романа Полански ДВОРЕЦ (PVZGL), спортивную ленту ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (NMG), мультфильм БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG), приключения ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА (CP) и фильм ужасов БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (NKI).

Самые высокие предпродажи демонстрирует картина, снятая на стыке жанров, спортивного фильма и семейной истории. Лента ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ предварительно заработала 1,011 млн рублей. Полученная сумма позволяет сравнить новинку с такими фильмами как  ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  (1,699 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (1,645 млн рублей, стартовые сборы – 72,4 млн), ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,598 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (1,158 млн рублей, стартовые сборы – 92 млн), ПАЛЬМА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн) и ГРОЗНЫЙ ПАПА (1,05 млн рублей, стартовые сборы – 43 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,699
ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ 1,645
ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 1,598
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ 1,158
ПАЛЬМА 1,108
ГРОЗНЫЙ ПАПА 1,050
 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 1,011

Сатирическая лента Романа Полански ДВОРЕЦ совсем немного уступила лидеру, освоив 951,4 тысяч. Пока ДВОРЕЦ опережает такие аналоги как СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (843,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 34 млн), ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), а также предыдущую работу Полански, историческую ленту ОФИЦЕР И ШПИОН (202,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДВОРЕЦ 951,4
СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 843,3
ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 814,9
ОФИЦЕР И ШПИОН 202,1

Анимация БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ предварительно собрала 286,8 тысяч рублей. Мультфильм не дотянулся до других релизов компании «Вольга» СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (427 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК  (398,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), но оставила позади, к примеру, проект ПРОСТО СУПЕР (208,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн).

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА 427,0
ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК 398,1
БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 286,8
ПРОСТО СУПЕР 208,6

Шведская семейная картина ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА отметилась предпродажами в размере 146,7 тысяч рублей. Это расположило новинку ниже аналогов ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (411,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,4 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (290,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 20 млн), но в то же время выше лент ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (104,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,6 млн) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн)

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ОДНИ НА КАНИКУЛАХ 411,8
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ 290,9
ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА 146,7
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ 104,4
ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 102,7

Новый хоррор БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ собрал на предпродажах 108,7 тысяч рублей. Это меньше показателей фильма ужасов СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн), но в то же время превосходит данные картин АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (57,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн) и БУГИМЕН (43,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн), вышедшего в 2021 году.

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2
БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ 108,7
АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ 101,4
КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1
КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ 57,6
БУГИМЕН 43,8

Фото: кадр из фильма ДВОРЕЦ

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22.11.2023 Автор: Никита Никитин

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