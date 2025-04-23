Предпродажи уикенда: «Денискины рассказы» опережают «Ивана Семенова»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный фильм ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (AK), военную драму ПОЧТАРЬ (NMG) и новый фильм Люка Бессона ДЖУН И ДЖОН (VLG).
С результатом 1,6 млн рублей лидирует семейный проект ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ. Новинка пропустила вперед фильмы из франшизы МАНЮНЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн), ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн) и НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (1,97 млн рублей, стартовые сборы – 70,7 млн), а также проект ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), но в то же время опередила другие аналоги, фильмы ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (683,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
|4,834
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
|3,864
|МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|1,974
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|1,698
|ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
|1,621
|ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД
|0,683
|ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
|0,663
Военная картина ПОЧТАРЬ отметилась предварительным результатом в 174,9 тысяч рублей. Новинка уступила лентам БЛИНДАЖ (648,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,2 млн), ЗОЯ (349,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн) и СНИГИРЬ (347,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн), но обошла фильм СВИДЕТЕЛЬ (115,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|БЛИНДАЖ
|649,0
|ЗОЯ
|349,7
|СНЕГИРЬ
|347,9
|ПОЧТАРЬ
|174,9
|СВИДЕТЕЛЬ
|115,7
Остросюжетный ромком ДЖУН И ДЖОН предварительно освоил 156,8 тысяч рублей. Новая картина Люка Бессона уступила трагикомедии ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн), но обогнала проект ДИКАЯ ПАРОЧКА (56,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА
|259,2
|ДЖУН И ДЖОН
|156,8
|ДИКАЯ ПАРОЧКА
|56,2
Фото: кадр из фильма ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
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23.04.2025 Автор: Никита Никитин