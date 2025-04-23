Предпродажи уикенда: «Денискины рассказы» опережают «Ивана Семенова»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный фильм ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (AK), военную драму ПОЧТАРЬ (NMG) и новый фильм Люка Бессона ДЖУН И ДЖОН (VLG).

С результатом 1,6 млн рублей лидирует семейный проект ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ. Новинка пропустила вперед фильмы из франшизы МАНЮНЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн), ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн) и НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (1,97 млн рублей, стартовые сборы – 70,7 млн), а также проект ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), но в то же время опередила другие аналоги, фильмы ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (683,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ 4,834 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ 3,864 МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1,974 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,698 ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 1,621 ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД 0,683 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 0,663

Военная картина ПОЧТАРЬ отметилась предварительным результатом в 174,9 тысяч рублей. Новинка уступила лентам БЛИНДАЖ (648,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,2 млн), ЗОЯ (349,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн) и СНИГИРЬ (347,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн), но обошла фильм СВИДЕТЕЛЬ (115,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) БЛИНДАЖ 649,0 ЗОЯ 349,7 СНЕГИРЬ 347,9 ПОЧТАРЬ 174,9 СВИДЕТЕЛЬ 115,7

Остросюжетный ромком ДЖУН И ДЖОН предварительно освоил 156,8 тысяч рублей. Новая картина Люка Бессона уступила трагикомедии ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн), но обогнала проект ДИКАЯ ПАРОЧКА (56,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА 259,2 ДЖУН И ДЖОН 156,8 ДИКАЯ ПАРОЧКА 56,2

Фото: кадр из фильма ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ

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23.04.2025 Автор: Никита Никитин