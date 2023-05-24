Предпродажи уикенда: «Непосредственно Каха. Другой фильм» опережает оригинал
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP), боевик БЕГЛЕЦ (GF), байопик БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ (VLG) и семейную картину МОЙ ПЕС РУНИ (KNLG)
Долгожданный комедийный сиквел НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ демонстрирует обнадеживающий уровень предпродаж - 6,665 млн рублей. Новая картина Виктора Шамирова с заметным запасом превзошла как прямого предшественника (5 млн рублей, стартовые сборы – 224 млн), так и недавние комедийные проекты БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,181 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн) и НЕПОСЛУШНИК 2 (1,573 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ
|6,665
|НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
|5,0
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|2,2
|НЕПОСЛУШНИК 2
|1,57
Следом за лидером идет корейский семейный проект МОЙ ПЕС РУНИ с результатом 242,2 тысячи рублей. Новинка от компании «Кинологистика» уступила лентам МОЙ ВОЛК (700,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (290,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 20 млн), но ощутимо обошла другой семейный релиз МОЙ ТИГР (28 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МОЙ ВОЛК
|700,3
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ
|290,9
|МОЙ ПЕС РУНИ
|242,2
|МОЙ ТИГР
|28,0
Байопик с Беном Кингсли БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ предварительно заработал 188,8 тысяч рублей. Новинка уступила аналогам ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (339,6 тысяч, стартовые сборы – 15,3 млн) и КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (318,2 тысяч, стартовые сборы – 8,6 млн), но обошла ЭЙФЕЛЯ (139,4 тысяч, стартовые сборы – 5,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
|339,6
|КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА
|318,2
|БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ
|188,8
|ЭЙФЕЛЬ
|139,4
Экшн БЕГЛЕЦ отметился предпродажами в размере 117,4 тысячи рублей. Новый боевик с Джерардом Батлером уступил недавним проектам актера КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч, стартовые сборы – 66,9 млн) и ПРОПАВШАЯ (131,2 тысяч, стартовые сборы – 20,3 млн), но обошел, к примеру, остросюжетный проект НАЕМНИК (36,6 тысяч, стартовые сборы – 22,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КРУШЕНИЕ
|848,4
|ПРОПАВШАЯ
|131,2
|БЕГЛЕЦ
|117,4
|НАЕМНИК
|36,6
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24.05.2023 Автор: Никита Никитин