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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Непосредственно Каха. Другой фильм» опережает оригинал

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP), боевик БЕГЛЕЦ (GF), байопик БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ (VLG) и семейную картину МОЙ ПЕС РУНИ (KNLG)

Долгожданный комедийный сиквел НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ демонстрирует обнадеживающий уровень предпродаж - 6,665 млн рублей. Новая картина Виктора Шамирова с заметным запасом превзошла как прямого предшественника (5 млн рублей, стартовые сборы – 224 млн), так и недавние комедийные проекты БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,181 млн  рублей, стартовые сборы – 107,3 млн) и НЕПОСЛУШНИК 2 (1,573 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ 6,665
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА 5,0
БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,2
НЕПОСЛУШНИК 2 1,57

Следом за лидером идет корейский семейный проект МОЙ ПЕС РУНИ с результатом 242,2 тысячи рублей. Новинка от компании «Кинологистика» уступила лентам МОЙ ВОЛК (700,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (290,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 20 млн), но ощутимо обошла другой семейный релиз МОЙ ТИГР (28 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МОЙ ВОЛК 700,3
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ 290,9
МОЙ ПЕС РУНИ 242,2
МОЙ ТИГР 28,0

Байопик с Беном Кингсли БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ предварительно заработал 188,8 тысяч рублей. Новинка уступила аналогам ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (339,6 тысяч, стартовые сборы – 15,3 млн) и КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (318,2 тысяч, стартовые сборы – 8,6 млн), но обошла ЭЙФЕЛЯ (139,4 тысяч, стартовые сборы – 5,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 339,6
КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА 318,2
БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ 188,8
ЭЙФЕЛЬ 139,4

Экшн БЕГЛЕЦ отметился предпродажами в размере 117,4 тысячи рублей. Новый боевик с Джерардом Батлером уступил недавним проектам актера КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч, стартовые сборы – 66,9 млн) и ПРОПАВШАЯ (131,2 тысяч, стартовые сборы – 20,3 млн), но обошел, к примеру, остросюжетный проект НАЕМНИК (36,6 тысяч, стартовые сборы – 22,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КРУШЕНИЕ 848,4
ПРОПАВШАЯ 131,2
БЕГЛЕЦ 117,4
НАЕМНИК 36,6

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24.05.2023 Автор: Никита Никитин

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