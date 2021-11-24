Предпродажи уикенда: «Энканто» уступает «Луке»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ЭНКАНТО (WDS), хоррор-экшн ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (WDS), триллер ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (UPI) и романтическую трагикомедию КУПЕ НОМЕР 6 (SPPR).
Новый проект Walt Disney Animation Studios ЭНКАНТО к текущему моменту взял на предпродажах 1,49 млн рублей. Это меньше, чем было, например, у вышедшего летом мультфильма студии Pixar ЛУКА (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 125,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ДУША
|5,1
|ЛУКА
|2,5
|ЭНКАНТО
|1,49
Возвращение во вселенную ОБИТЕЛИ ЗЛА без Миллы Йовович РАККУН-СИТИ показало неплохие предпродажи - 968 тысяч рублей. Это больше, чем было у январского ОХОТНИКА НА МОНСТРОВ (856,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 72,4 млн), где Мила Йовович как раз была, и другого аналога ПИЛА: СПИРАЛЬ (807,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 71,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ
|968,0
|ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
|856,7
|ПИЛА: СПИРАЛЬ
|807,8
Новый фильм Эдгара Райта ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО освоил на предпродажах 547,47 тысяч рублей. Это расположило эстетский триллер между двумя аналогами ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (770,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 77,8 млн) и ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ (279,25 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
|770,9
|ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО
|547,47
|ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
|
279,25
Сравнительно неплохие предпродажи для отечественного арт-мейнстрима демонстрирует КУПЕ НОМЕР 6 - 308 тысяч рублей. Новинка уступила более событийным релизам ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и НЕЛЮБОВЬ (1,36 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн), но в то же время обошла другие фильмы из пула «Кинотавра» ТРОЕ (185,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? (155,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
|1701,8
|НЕЛЮБОВЬ
|1362,3
|КУПЕ НОМЕР 6
|308,0
|ТРОЕ
|185,7
|КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?
|155,1
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24.11.2021 Автор: Никита Никитин