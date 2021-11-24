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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Энканто» уступает «Луке»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ЭНКАНТО (WDS), хоррор-экшн ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (WDS), триллер ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (UPI) и романтическую трагикомедию КУПЕ НОМЕР 6 (SPPR).

Новый проект Walt Disney Animation Studios ЭНКАНТО к текущему моменту взял на предпродажах 1,49 млн рублей. Это меньше, чем было, например, у вышедшего летом мультфильма студии Pixar ЛУКА (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 125,3 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ДУША 5,1
ЛУКА 2,5
 ЭНКАНТО  1,49

Возвращение во вселенную ОБИТЕЛИ ЗЛА без Миллы Йовович РАККУН-СИТИ показало неплохие предпродажи - 968 тысяч рублей. Это больше, чем было у январского ОХОТНИКА НА МОНСТРОВ (856,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 72,4 млн), где Мила Йовович как раз была, и другого аналога ПИЛА: СПИРАЛЬ (807,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 71,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ 968,0
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ 856,7
ПИЛА: СПИРАЛЬ 807,8

Новый фильм Эдгара Райта ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО освоил на предпродажах 547,47 тысяч рублей. Это расположило эстетский триллер между двумя аналогами ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (770,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 77,8 млн) и ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ (279,25 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ 770,9
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО  547,47
ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
279,25

Сравнительно неплохие предпродажи для отечественного арт-мейнстрима демонстрирует КУПЕ НОМЕР 6 - 308 тысяч рублей. Новинка уступила более событийным релизам ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и НЕЛЮБОВЬ (1,36 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн), но в то же время обошла другие фильмы из пула «Кинотавра» ТРОЕ (185,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?  (155,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ 1701,8
НЕЛЮБОВЬ 1362,3
КУПЕ НОМЕР 6 308,0
ТРОЕ 185,7
КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? 155,1

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24.11.2021 Автор: Никита Никитин

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