Предпродажи уикенда: драма «9 секунд» обходит «Небесную команду» и «Небо»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим патриотическую драму 9 СЕКУНД (CRP), комедию БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (CP), драму МУЖСКОЕ СЛОВО (AK) и survival-триллер ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (GF).
Предпродажи патриотической картины 9 СЕКУНД составили 1,109 млн рублей. Новинка проиграла другим патриотическим историям КОМАНДИР (3,3 млн рублей у версии 16+, стартовые сборы – 92 млн) и ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 57,3 млн), но зато обошла другие фильмы по реальным событиям НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КОМАНДИР (16+)
|3,368
|ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»
|1,745
|9 СЕКУНД
|1,109
|НЕБЕСНАЯ КОМАНДА
|1,069
|НЕБО
|0,936
Предпродажи комедии БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ достигли 576,5 тысяч рублей. Новинка оставила позади проекты ПРАЗДНИКИ (357,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,5 млн) и ДЕНЬ ГОРОДА (333,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 39 млн), но в то же время не дотянулась до лент ЗА ПАЛЫЧА! (833,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 70,1 млн) и LOVE (632,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЗА ПАЛЫЧА!
|833,4
|LOVE
|632,8
|БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ
|576,5
|ПРАЗДНИКИ
|357,8
|ДЕНЬ ГОРОДА
|333,9
Триллер про конец света ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ предварительно заработал 167,6 тысяч рублей. Новинка выступила лучше большинства предшественников, среди которых НА КРАЮ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн), КАТАСТРОФА (116,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,2 млн), ДЫШИ ВО МГЛЕ (76,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн) и ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (70,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ
|167,6
|НА КРАЮ
|120,7
|КАТАСТРОФА
|116,1
|ДЫШИ ВО МГЛЕ
|76,3
|ЭРА ВЫЖИВАНИЯ
|70,6
Остросюжетная драма МУЖСКОЕ СЛОВО предварительно освоила 117,6 тысяч рублей. Новинка превзошла аналоги от тех же создателей СЛОН (76,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,3 млн) и НА ОЩУПЬ (72,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 16 млн), но отстала от картин ДЫХАНИЕ (562,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,2 млн) и ПО-МУЖСКИ (258,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ДЫХАНИЕ
|562,1
|ПО-МУЖСКИ
|258,4
|МУЖСКОЕ СЛОВО
|117,6
|СЛОН
|76,6
|НА ОЩУПЬ
|72,2
Фото: кадр из фильма 9 СЕКУНД
25.09.2024 Автор: Никита Никитин