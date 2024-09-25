Предпродажи уикенда: драма «9 секунд» обходит «Небесную команду» и «Небо»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим патриотическую драму 9 СЕКУНД (CRP), комедию БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (CP), драму МУЖСКОЕ СЛОВО (AK) и survival-триллер ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (GF).

Предпродажи патриотической картины 9 СЕКУНД составили 1,109 млн рублей. Новинка проиграла другим патриотическим историям КОМАНДИР (3,3 млн рублей у версии 16+, стартовые сборы – 92 млн) и ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 57,3 млн), но зато обошла другие фильмы по реальным событиям НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) КОМАНДИР (16+) 3,368 ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» 1,745 9 СЕКУНД 1,109 НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 1,069 НЕБО 0,936

Предпродажи комедии БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ достигли 576,5 тысяч рублей. Новинка оставила позади проекты ПРАЗДНИКИ (357,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,5 млн) и ДЕНЬ ГОРОДА (333,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 39 млн), но в то же время не дотянулась до лент ЗА ПАЛЫЧА! (833,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 70,1 млн) и LOVE (632,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ЗА ПАЛЫЧА! 833,4 LOVE 632,8 БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ 576,5 ПРАЗДНИКИ 357,8 ДЕНЬ ГОРОДА 333,9

Триллер про конец света ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ предварительно заработал 167,6 тысяч рублей. Новинка выступила лучше большинства предшественников, среди которых НА КРАЮ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн), КАТАСТРОФА (116,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,2 млн), ДЫШИ ВО МГЛЕ (76,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн) и ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (70,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 167,6 НА КРАЮ 120,7 КАТАСТРОФА 116,1 ДЫШИ ВО МГЛЕ 76,3 ЭРА ВЫЖИВАНИЯ 70,6

Остросюжетная драма МУЖСКОЕ СЛОВО предварительно освоила 117,6 тысяч рублей. Новинка превзошла аналоги от тех же создателей СЛОН (76,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,3 млн) и НА ОЩУПЬ (72,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 16 млн), но отстала от картин ДЫХАНИЕ (562,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,2 млн) и ПО-МУЖСКИ (258,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ДЫХАНИЕ 562,1 ПО-МУЖСКИ 258,4 МУЖСКОЕ СЛОВО 117,6 СЛОН 76,6 НА ОЩУПЬ 72,2

Фото: кадр из фильма 9 СЕКУНД

25.09.2024 Автор: Никита Никитин