Предпродажи уикенда: «Мы – монстры 2» превосходят оригинал
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм МЫ – МОНСТРЫ 2 (MG), байопик Я – ЗЛАТАН (CPF), ромком ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР и военную драму МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ (NKI).
Уверенные предпродажи демонстрирует анимационный сиквел МЫ – МОНСТРЫ 2, уже заработавший почти 270 тысяч рублей. Это больше показателей оригинального мультфильма (170,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,9 млн за уикенд), а также данных аналога СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (207,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,1 млн за уикенд).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МЫ – МОНСТРЫ 2
|269,7
|МЫ – МОНСТРЫ
|
170,52
|СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
|207,5
Спортивный байопик Я – ЗЛАТАН успел пока набрать 105,7 тысяч рублей. Это меньше, чем было у недавних биографических драм КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (298,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн за уикенд) и ЭЙФЕЛЬ (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн за уикенд), но больше предпродаж другого релиза прокатчика Capella ГНЕЗДО (82,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,4 млн за уикенд).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА
|298,8
|ЭЙФЕЛЬ
|107,1
|Я – ЗЛАТАН
|105,7
|ГНЕЗДО
|82,1
Романтическая комедия ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР предварительно освоила 68,9 тысяч. Этот пока располагает новинку выше тематически близкого проекта БЕСТСЕЛЛЕР (55,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,5 млн за уикенд), а также другого ромкома ДИКАЯ ПАРОЧКА (55,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн за уикенд).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР
|68,9
|БЕСТСЕЛЛЕР
|
55,7
|ДИКАЯ ПАРОЧКА
|55,5
Военная картина МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ взяла на предпродажах 17 тысяч. Это ставит премьеру ниже всех недавних аналогов: РЖЕВ (425,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн), ЗОЯ (389,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), ЛЕТЧИК (300,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,3 млн) и УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ (50,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|РЖЕВ
|425,9
|ЗОЯ
|
389,3
|ЛЕТЧИК
|
300,4
|УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ
|50,7
|МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ
|17,0
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26.01.2022 Автор: Никита Никитин