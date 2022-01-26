Предпродажи уикенда: «Мы – монстры 2» превосходят оригинал

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм МЫ – МОНСТРЫ 2 (MG), байопик Я – ЗЛАТАН (CPF), ромком ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР и военную драму МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ (NKI).

Уверенные предпродажи демонстрирует анимационный сиквел МЫ – МОНСТРЫ 2, уже заработавший почти 270 тысяч рублей. Это больше показателей оригинального мультфильма (170,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,9 млн за уикенд), а также данных аналога СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (207,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,1 млн за уикенд).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МЫ – МОНСТРЫ 2 269,7 МЫ – МОНСТРЫ 170,52 СЕМЕЙКА БИГФУТОВ 207,5

Спортивный байопик Я – ЗЛАТАН успел пока набрать 105,7 тысяч рублей. Это меньше, чем было у недавних биографических драм КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (298,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн за уикенд) и ЭЙФЕЛЬ (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн за уикенд), но больше предпродаж другого релиза прокатчика Capella ГНЕЗДО (82,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,4 млн за уикенд).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА 298,8 ЭЙФЕЛЬ 107,1 Я – ЗЛАТАН 105,7 ГНЕЗДО 82,1

Романтическая комедия ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР предварительно освоила 68,9 тысяч. Этот пока располагает новинку выше тематически близкого проекта БЕСТСЕЛЛЕР (55,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,5 млн за уикенд), а также другого ромкома ДИКАЯ ПАРОЧКА (55,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн за уикенд).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР 68,9 БЕСТСЕЛЛЕР 55,7 ДИКАЯ ПАРОЧКА 55,5

Военная картина МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ взяла на предпродажах 17 тысяч. Это ставит премьеру ниже всех недавних аналогов: РЖЕВ (425,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн), ЗОЯ (389,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), ЛЕТЧИК (300,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,3 млн) и УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ (50,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) РЖЕВ 425,9 ЗОЯ 389,3 ЛЕТЧИК 300,4 УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ 50,7 МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ 17,0

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26.01.2022 Автор: Никита Никитин