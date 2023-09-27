Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Великая ирония» Вуди Аллена

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму 1993 (AK), семейные приключения ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (CRP), новую картину Вуди Аллена ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (VLG) и хоррор ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ (EXP).

Крайне уверенные предпродажи демонстрирует ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ Вуди Аллена - 2,2 млн. Новинка не только превзошла все последние работы режиссера ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА (580,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,7 млн), ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (739,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (843,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 34 млн), но и такие картины как ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ Рубена Эстлунда (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн) и МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ Джима Джармуша (424,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ 2,2 СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 0,843 ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 0,814 ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ 0,739 ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА 0,580 МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ 0,424

Вторая часть приключений ИВАНА СЕМЕНОВА с подзаголовком БОЛЬШОЙ ПОХОД предварительно освоила 688,5 тысяч рублей. Новинка ненамного превзошла оригинал (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн), а также опередила семейный проект МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД 688,5 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 663,3 МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ 580,8

Драма Александра Велединского 1993 заработала на предпродажах 250,1 тысяч рублей. Картина оставила позади ленты ЦОЙ (242 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,4 млн), где также играл Евгений Цыганов, и ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (236,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн). В то же время историческая картина пропустила вперед драму по совсем недавним событиям ДЫХАНИЕ (562,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДЫХАНИЕ 562,1 1993 250,1 ЦОЙ 242,0 ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 236,7

Хорошие для хорроров предпродажи показала лента ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ - 154,8 тысяч. Проект выступил на уровне аналогов СИНИСТЕР. НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн) и ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,2 млн) и превзошел фильм ужасов КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СИНИСТЕР. НАЧАЛО 158,2 ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 155,9 ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ 154,8 КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1

Фото: кадр из фильма ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ

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27.09.2023 Автор: Никита Никитин