Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Великая ирония» Вуди Аллена
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму 1993 (AK), семейные приключения ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (CRP), новую картину Вуди Аллена ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (VLG) и хоррор ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ (EXP).
Крайне уверенные предпродажи демонстрирует ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ Вуди Аллена - 2,2 млн. Новинка не только превзошла все последние работы режиссера ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА (580,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,7 млн), ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (739,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (843,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 34 млн), но и такие картины как ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ Рубена Эстлунда (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн) и МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ Джима Джармуша (424,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ
|2,2
|СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
|0,843
|ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ
|0,814
|ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
|0,739
|ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА
|0,580
|МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ
|0,424
Вторая часть приключений ИВАНА СЕМЕНОВА с подзаголовком БОЛЬШОЙ ПОХОД предварительно освоила 688,5 тысяч рублей. Новинка ненамного превзошла оригинал (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн), а также опередила семейный проект МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД
|688,5
|ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
|663,3
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|580,8
Драма Александра Велединского 1993 заработала на предпродажах 250,1 тысяч рублей. Картина оставила позади ленты ЦОЙ (242 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,4 млн), где также играл Евгений Цыганов, и ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (236,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн). В то же время историческая картина пропустила вперед драму по совсем недавним событиям ДЫХАНИЕ (562,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДЫХАНИЕ
|562,1
|1993
|250,1
|ЦОЙ
|242,0
|ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
|236,7
Хорошие для хорроров предпродажи показала лента ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ - 154,8 тысяч. Проект выступил на уровне аналогов СИНИСТЕР. НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн) и ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,2 млн) и превзошел фильм ужасов КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СИНИСТЕР. НАЧАЛО
|158,2
|ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
|155,9
|ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ
|154,8
|КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА
|95,1
Фото: кадр из фильма ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ
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27.09.2023 Автор: Никита Никитин