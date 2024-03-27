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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Ненормальный» обгоняет «Дыхание»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ (CP), триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (VLG) и хоррор УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP).

С результатом в 762,9 тыс рублей лидером среди новинок стала драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ. Лента с Александром Яценко опередила и картину Романа Каримова ДЫХАНИЕ (562,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,2 млн) и более тематически близкие проекты ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (190,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,3 млн) и ВОЛШЕБНИК (29 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
НЕНОРМАЛЬНЫЙ 762,9
ДЫХАНИЕ 562,1
ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ 190,3
ВОЛШЕБНИК 29,0

Триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ предварительно освоил 430,9 тысяч рублей. Это больше показателей аналогов ПРОСТАЯ ПРОСЬБА (125 тысяч рублей, стартовые сборы – 48,9 млн) и ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (189,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,8 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ 430,9
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ 189,7
ПРОСТАЯ ПРОСЬБА 125,0

Новый хоррор УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ заработал 133,7 тысяч рублей. Картина обогнала фильмы ужасов ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ  (120,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн), ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн)ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (59,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (54,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (50,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ 133,7
ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ 120,1
ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ 83,1
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 59,8
АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД 54,7
ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА 50,4

Фото: кадр из фильма НЕНОРМАЛЬНЫЙ

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27.03.2024 Автор: Никита Никитин

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