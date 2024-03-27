Предпродажи уикенда: «Ненормальный» обгоняет «Дыхание»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ (CP), триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (VLG) и хоррор УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP).
С результатом в 762,9 тыс рублей лидером среди новинок стала драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ. Лента с Александром Яценко опередила и картину Романа Каримова ДЫХАНИЕ (562,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,2 млн) и более тематически близкие проекты ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (190,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,3 млн) и ВОЛШЕБНИК (29 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|НЕНОРМАЛЬНЫЙ
|762,9
|ДЫХАНИЕ
|562,1
|ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ
|190,3
|ВОЛШЕБНИК
|29,0
Триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ предварительно освоил 430,9 тысяч рублей. Это больше показателей аналогов ПРОСТАЯ ПРОСЬБА (125 тысяч рублей, стартовые сборы – 48,9 млн) и ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (189,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ
|430,9
|ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
|189,7
|ПРОСТАЯ ПРОСЬБА
|125,0
Новый хоррор УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ заработал 133,7 тысяч рублей. Картина обогнала фильмы ужасов ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (120,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн), ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (59,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (54,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (50,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ
|133,7
|ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ
|120,1
|ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ
|83,1
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
|59,8
|АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД
|54,7
|ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
|50,4
Фото: кадр из фильма НЕНОРМАЛЬНЫЙ
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27.03.2024 Автор: Никита Никитин