Обзор новинок проката на уикенде 1-4 августа 2024 года

Хедлайнером уикенда обещает стать очередной российский релиз, речь о комедийной ленте ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (CP). Еще три недели назад приходилось говорить о том, что разгар лета представляется не самым удачным временем для старта очередной отечественной комедии. Однако с тех вышли успешные проекты НЕ ОДНА ДОМА, ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ и СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, которые заметно разогрели рынок. Помимо того, что новинка может воспользоваться восходящим трендом, ей на руку должны сыграть слабая конкуренция на самой дате в официальном сегменте и богатый актерский состав во главе с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой.

Вероника Скурихина, автор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «ТОПОЛИНЫЙ ПУХ – комедия для самой широкой аудитории, но с акцентом на шутки и музыку для зрителей 30+. Она работает с популярными кинотипажами, балансирует на грани с карикатурой, делает ставку на понятные вечные ценности (семья, любовь) и метафорично, через образ тополиного пуха противопоставляет их ценностям приходящим, таким как легкие деньги. Лента подходит для просмотра парами, дружескими компаниями. Это кино для отдыха после работы или в выходной день».

Также на рассматриваемом уикенде выйдут сразу несколько фильмов ужасов. ЖУТЬ (EXP) - новый хоррор для ценителей сверхъестественных историй про монстров из под кровати. Здесь референсами могут служить проекты МЕТКИ ТЬМЫ (10,7 млн на старте) и КУКЛА (5,7 млн). В свою очередь, СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ (WP) - уже реалистичная история с криминальной подоплекой. Картина может выступить на уровне аналога КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (9,1 млн).

На семейную аудиторию нацелено американское приключенческое фэнтези ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС (AK). Оно претендует на повторение результатов ленты ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ (6,1 млн).

Подготовленная аудитория крупных городов не должна пройти мимо новой работы культового автора Брюно Дюмона ИМПЕРИЯ (RUR). Мировая премьера пародийной комедии состоялась в основном конкурсе последнего Берлинского кинофестиваля.

Также зрители смогут посмотреть мистический триллер ВЫПУСТИ МЕНЯ (NKI), экшн ГЕРЦОГИНЯ (GF), анимацию КАПИТАН ПИГ: ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ (MCM), хоррор НЕСПОКОЙНОЙ НОЧИ (KAP), комедию ОТПУСК НЕ ПО-ДЕТСКИ (RWV), семейную ленту ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ КАНИКУЛЫ (KNLG), трагикомедию ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ (UNID) и байопик ТЕЛЕЦ (ARTM).

Фото: кадр из фильма ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

30.07.2024 Автор: Никита Никитин