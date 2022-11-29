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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 1-4 декабря 2022 года

Охотник, летчики, куклы и другие

На звание самой яркой премьеры уикенда в первую очередь претендует отечественный триллер про выживание НА ОЩУПЬ (CP). Фильмы этого жанра стали едва ли не ключевой сенсацией года, и картина с Дмитрием Нагиевым в главной роли постарается поддержать данную тенденцию. В качестве основного референса, очевидно, можно назвать ОДНУ (50,3 млн на старте), однако у новинки в грядущем декабре будет гораздо более высокая конкуренция.   

В то же время, у ЕЛОК 9 (VLG) соперников по жанру в начале месяца не так много, и это является основным плюсом для очередной части находящейся в кризисе франшизы. Несмотря на неучастие в фильме Ивана Урганта и Сергея Светлакова, новинка имеет все шансы обойти показатели прошлогодней ленты (20,1 млн).     

На самого юного зрителя рассчитан мультфильм LOL. SURPRISE! ФИЛЬМ (NKI), использующий бренд популярной серии игрушек. В качестве ориентира в данном случае можно назвать проекты UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ (7,7 млн) и ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ (4,7 млн).

Военная экшн-драма ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ (EXP) постарается привлечь зрителей за счет яркой визуальной составляющей, однако ее успех может быть ограничен как отсутствием звезд в касте, так и не самой близкой для российской аудитории сюжетной проблематикой. В качестве референса в данном случае уместно вспомнить фильм ДЕЛО ХРАБРЫХ (6,7 млн).

Любители хоррора на этой неделе смогут выбрать между российским ОМУТОМ (NKI) и индонезийским ЗАКЛЯТЬЕМ. 13-Й ЭТАЖ (WP). Первый из этих проектов постарается привлечь зрителей необычным концептом, второй – сыграть на жанровых традициях.

Для ценителей фестивального кино очевидным выбором на уикенде станет ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (AOF). Победитель Каннского кинофестиваля вполне может оправдать самые оптимистичные прогнозы и как минимум должен опередить предыдущую работу Роберта Эстлунда КВАДРАТ (2,8 млн).

Также зрители смогут посмотреть очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 150. ТЫ ПОСМОТРИ, ЕСЛИ ЧТО (MVK, с 03.12), а также мультфильмы НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (TNL) и САНТАМЭН (PRD).

29.11.2022 Автор: Максим Острый

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