Обзор новинок проката на уикенде 2 – 5 февраля 2023 года

Основным кандидатом на звание главной новинки недели станет российская комедия О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (CP). Лента обладает узнаваемым брендом и выходит в прокат в условиях фактически полного отсутствия жанровой конкуренции. Однако многое в ее судьбе будет решать «сарафан», и достичь цифр проектов О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (197,5 млн рублей на старте) или ГРОМКАЯ СВЯЗЬ (215 млн) будет крайне не просто.

Любителей хорроров на неделе ждут сразу два интересных релиза. МЕТКИ ТЬМЫ (EXP) – довольно стандартный представитель своего жанра, и в качестве референсов здесь уместно вспомнить ленты ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (9,1 млн) или ДЕТИ ТЬМЫ (7,5 млн). Мексиканская ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (WP), в свою очередь, обладает менее предсказуемым концептом, что вполне может сыграть ей на руку. Ее ориентиры – БАБУШКА (5,3 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (5,7 млн).

Также зрители смогут посмотреть драму ГНЕВ (BSD), хоррор ЗОМБИ: ИЗ ПУСАНА В ГАНГНАМ (KAP), мелодрамы ЛЕГКОЕ ЗНАКОМСТВО (ABK) и ЛИЗА (TVF), триллеры ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ (CRP) и ХИЩНИКИ (CPF), драму СОЖГИ ВСЕ МОИ ПИСЬМА (RUR), боевик ЧЕРНАЯ МЕТКА (KNLG) и перевыпуск НЕБА НАД БЕРЛИНОМ (RWV).

31.01.2023 Автор: Максим Острый