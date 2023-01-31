top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 2 – 5 февраля 2023 года

«Квартет И», ведьмы, призраки и другие

Основным кандидатом на звание главной новинки недели станет российская комедия О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (CP). Лента обладает узнаваемым брендом и выходит в прокат в условиях фактически полного отсутствия жанровой конкуренции. Однако многое в ее судьбе будет решать «сарафан», и достичь цифр проектов О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (197,5 млн рублей на старте) или ГРОМКАЯ СВЯЗЬ (215 млн) будет крайне не просто.

Любителей хорроров на неделе ждут сразу два интересных релиза. МЕТКИ ТЬМЫ (EXP) – довольно стандартный представитель своего жанра, и в качестве референсов здесь уместно вспомнить ленты ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (9,1 млн) или ДЕТИ ТЬМЫ (7,5 млн). Мексиканская ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (WP), в свою очередь, обладает менее предсказуемым концептом, что вполне может сыграть ей на руку. Ее ориентиры – БАБУШКА (5,3 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (5,7 млн).

Также зрители смогут посмотреть драму ГНЕВ (BSD), хоррор ЗОМБИ: ИЗ ПУСАНА В ГАНГНАМ (KAP), мелодрамы ЛЕГКОЕ ЗНАКОМСТВО (ABK) и ЛИЗА (TVF), триллеры ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ (CRP) и ХИЩНИКИ (CPF), драму СОЖГИ ВСЕ МОИ ПИСЬМА (RUR), боевик ЧЕРНАЯ МЕТКА (KNLG) и перевыпуск НЕБА НАД БЕРЛИНОМ (RWV).

31.01.2023 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Официальная касса России: «Чебурашка» не сбавляет темп
Подробнее
«Золотой Орел» объявил победителей по итогам 2022 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink провел презентацию главных премьер 2023 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Чебурашка» вновь лидирует
Подробнее
Минкультуры изменит процедуру выдачи прокатного удостоверения
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Легкое знакомство»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 января
Подробнее
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 23 по 29 января
Подробнее
Фонд кино выделит 150 тысяч рублей ежемесячно сценаристам программы «Автор»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 января 2023 года
Подробнее
Сценарный конкурс «Метод» открыл бесплатные уроки от представителей индустрии
Подробнее
Start представил новинки февраля 2023 года
Подробнее
Минэкономразвития не поддерживает «принудительное лицензирование» зарубежного кино в России
Подробнее
Объем запущенных в производство российских фильмов и сериалов вырос на 16% в 2022 году
Подробнее
Американская касса: «Аватар: Путь воды» обошел «Звездные войны: Последние джедаи»
Подробнее
Касса четверга: «Крушение» замыкает тройку лидеров
Подробнее
Один из старейших московских кинотеатров «Ударник» будет отреставрирован
Подробнее
На кинофестивале «Золотой ворон» появится международный конкурс анимации
Подробнее
АПКиТ объявит лауреатов своей премии 24 марта
Подробнее