Обзор новинок проката на уикенде 4–7 апреля 2024 года

На звание ключевой новинки недели претендует духоподъемное приключенческое кино АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (PRD). Главную роль в фильме о дружбе спортсмена и собаки исполнил Марк Уолберг. Среди других козырей ленты – традиционно любимый в России жанр и нехватка голливудского контента. В качестве референсов можно вспомнить проекты ЛУЛУ И БРИГГС (39,9 млн рублей на старте) и СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (41,3 млн на старте).

Российский релиз ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (CRP) для привлечения зрителей воспользуется поддержкой Первого канала и богатым актерским составом. Судя по трейлеру, бюджет фильма также достаточно высок. Однако исторический сеттинг далеко не всегда востребован у российского зрителя. На старте лента постарается как минимум повторить цифры проектов ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (37,8 млн рублей) и БЕНДЕР: НАЧАЛО (23,3 млн).

В первую очередь на мужскую аудиторию рассчитан ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (AK). Главную роль в фильме исполнил Майкл Китон, он же стал режиссером картины. В касте также заняты Аль Пачино и Джеймс Марсден. В отличие от многих недавних фильмов с Лиамом Нисоном, данная новинка явно обладает более ярко выраженной драматической составляющей. Среди референсов здесь можно вспомнить ЗВУК СВОБОДЫ (13,3 млн рублей на старте) и ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (18,9 млн на старте).

Поклонников хорроров на уикенде ждет российский ДОМОВОЙ (NKI). Отечественная индустрия давно не выпускала по-настоящему успешных релизов в этом жанре, однако привлекательный концепт и использование образов славянской мифологии могут пойти проекту на пользу. Ориентирами в данном случае выступают фильмы ЧЕРНАЯ ВОДА (8,3 млн рублей на старте) и МЕДЕЯ (6,7 млн на старте).

Семейную аудиторию постарается привлечь ФОРМУЛА ПОПУЛЯРНОСТИ (NMG). Несмотря на то, что это импортный проект, звезды в его составе отсутствуют, однако веселый и небанальный трейлер дарит надежду на позитивный «сарафан». Референсами здесь могут служить ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (6,5 млн рублей на старте) и НОВАЯ ИГРУШКА (4,4 млн на старте).

Также зрители смогут посмотреть анимационную фантастику БЕЛОЕ ПЛАСТИКОВОЕ НЕБО (RUR), хоррор ВЕДЬМА. ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ (KNLG), байопик ГЕНИИ (EXP), триллер ОХОТА НА КИЛЛЕРА (PNR), комедию ПОЕЗДКА В МИЛАН (PLK), драму ПРЕДЧУВСТВИЕ (CPF) и перевыпуск МЕЧТАТЕЛЕЙ (ILK).

Фото: кадр из фильма АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ

02.04.2024 Автор: Максим Острый