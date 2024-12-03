Обзор новинок проката на уикенде 5 – 8 декабря 2024 года

Главной новинкой первого декабрьского уикенда обещает стать комедия ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (CP). Богатый актерский состав, включающий множество медийных звезд, должен привлечь в кинотеатры новую аудиторию. Свое влияние окажет и мощная промо-поддержка как со стороны дистрибьютора, так и со стороны телеканала ТНТ и других ресурсов. Новый проект с участием Сергея Светлакова призван выступить не слабее выходивших недавно комедий БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (66,8 млн в первый уикенд) и ЗЯТЬ (86,1 млн).

Сила бренда поможет анимационному проекту МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (VLG) привлечь в кинотеатры родителей с детьми. В данный момент семейный сегмент перегружен релизами, но небольшой хронометраж поможет новой части франшизы получить достаточную роспись. Ориентирами по сборам для релиза служат прямые предшественники, МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (29,1 млн) и МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (38,8 млн).

Также на семейную аудиторию рассчитан проект МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (NKI). Козырь ленты – участие говорящих животных, что особенно ценится российским зрителем. Праздничные приключения должны выступить на уровне другого релиза дистрибьютора МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (27,4 млн).

На более взрослую и продвинутую аудиторию сработают триллер БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО (PRD) и историческая драма ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ (AK). Первый проект привлечет ценителей полицейских нуаров в духе лент СПЯЩИЕ ПСЫ (7 млн) и ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ (5,4 млн). На новый фильм Уберто Пазолини обратит внимание примерно та же аудитория, что только что сходила на свежий триллер с Рэйфом Файнсом КОНКЛАВ (23,6 млн).

Поклонники таланта Джеки Чана не должны будут пропустить новую ленту с участием актера - комедийный экшн ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» (CPF).

Также зрители смогут посмотреть комедию УРАЛОЧКА (NMG), семейный проект ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ (CRP), байопик ПЯТЫЙ БИТЛ (EXP), комедию ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО» (MVK), хоррор ДРУГОЙ МИР: ГОД ВОЛКА (GF), драму РОКОВАЯ ПАРТИЯ (KAP), трагикомедию ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК (PNR), драму АРМАН (AOF), фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА (RR), драму ДИКИЙ АЛМАЗ (UNID), документальный проект ХАЯО МИЯДЗАКИ И ПТИЦА (RUR), а также перевыпуск мультфильма АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ (INK).

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Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ

03.12.2024 Автор: Никита Никитин