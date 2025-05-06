Обзор новинок проката на уикенде 8-11 мая

Главной новинкой уикенда станет спортивная драма ФИНАЛ (AK). Вдохновляющий фильм о победе российской волейбольной сборной на Олимпиаде 2012 года в первую очередь рассчитывает на «сарафанное радио», поскольку промокампания картины началась довольно поздно. При этом актерский состав полон звезд разных поколений: Денис Шведов, Сергей Шакуров, Сергей Безруков, Ирина Пегова и даже Дмитрий Губерниев. Учитывая выход в праздничный уикенд, лента в праве надеяться на благосклонность патриотически настроенной публики. Ориентирами для прогнозов могут быть другие спортивные байопики: ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (58,3 млн на старте) и ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (55 млн на старте).

Главным предложением для самой юной аудитории станет мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (CAO). Логичное продолжение истории ребенка, выращенного дельфинами: персонаж становится взрослее, его противники страшнее, а главным обновлением станет появление новой героини – девочки. Высокий уровень анимации вкупе с участием в промокампании популярной певицы Клавы Коки позволяют прогнозировать стартовые сборы на уровне первой части (42,7 млн за первый уикенд) и анимации РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (35 млн на старте).

Фильмом для всей семьи и одновременно главной зарубежной новинкой станет фэнтези студии А24 ОЧИ (EXP). Классическая голливудская история о встрече ребенка и фантастического существа, которая перевернет жизнь целой деревни. В актерском составе как взрослые звезды – Уиллем Дефо и Эмили Уотсон, так и кумир молодежи Финн Вулфхард. У ленты уже началось превью, способное повлиять на цифры первого уикенда. Кассовыми ориентирами видятся КОТ И ПЕС (32,1 млн на старте) и ОГНЕННЫЙ ЛИС (17,6 млн на старте).

За смех на грядущем уикенде отвечает комедия БЕС ПОПУТАЛ (VLG). Легкое летнее кино с ярким романтическим элементом и Павлом Деревянко в необычном амплуа способно привлечь женскую аудиторию, дружеские компании и поклонников актера. По сюжету, молодой человек, заключивший сделку с бесом, будет пытаться обхитрить его. Год назад «Вольга» выпускала в прокат по похожей схеме ромком ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? (15,2 млн за первый уикенд), также близкими по кассе кажутся проекты ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (26,3 млн на старте) и МАМЕ СНОВА 17 (26,9 млн на старте).

Среди фильмов ужасов на этой неделе выделяется КУКЛА: РЕИНКАРНАЦИЯ (NKI). Популярная в последние годы тема кукол-помощников, которые становятся кошмаром для своих владельцев, по первым материалам выглядит предсказуемой, но качественной. К тому же у ленты нет серьезной конкуренции, поэтому основными кассовыми референсами видятся МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (7,3 млн на старте) и КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (11,1 млн на старте).

Также в прокат выйдут хоррор АСТРАЛ. МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ (KNGL), военная драма ГРУППА КРОВИ (CP), драматический триллер ЖАЖДА СЛАВЫ (UNID), документальный проект ОДНИМ ДЫХАНИЕМ С ПОБЕДОЙ (KNT) и военная драма ПЯТЬ СЫНОВЕЙ МАРИИ (KAP).

Фото: кадр из фильма ФИНАЛ

06.05.2025 Автор: Вероника Cкурихина