Обзор новинок проката на уикенде 6-9 февраля 2025 года

Первый февральский уикенд характеризуется наличием множества разножанровых новинок. Лидером среди них должна стать военная драма ВОЙНА И МУЗЫКА (AK), ориентированная на возрастного и патриотически настроенного зрителя. То, с каким «сарафаном» новая работа Сарика Андреасяна подойдет к моменту празднования Дня защитника Отечества за две недели работы в кинотеатрах, можно считать одной из главных интриг всего месяца. Ближайшими аналогами здесь представляются другие военные драмы РЖЕВ (40 млн рублей в первый уикенд) и БЛИНДАЖ (26,2 млн).

Отечественные комедии ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (NMG) и МЫ РОЖАЕМ (NKI) поборются между собой за внимание региональной публики. Другое дело, что из-за присутствия в репертуаре лент ПО БАРАМ и ЛОТЕРЕЯ, а также других холдоверов, конкуренция в данном жанровом сегменте в конкретный момент обострена до предела. Ориентирами на старт комедийных новинок могут служить релизы БИТВА ПАП (17,5 млн), КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (33,5 млн) и ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (17,8 млн).

Американская мелодрама ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ (EXP) нацелена на женскую аудитории крупных городов. Судя по презентациям проекта на профессиональных конвентах, компания «Экспонента Фильм» делает заметную ставку на новый молодежный бренд с легким эротическим уклоном в духе франшизы ПОСЛЕ. Впрочем, многое в судьбе релиза будет зависеть от «сарафана», как это сложилось с аналогами МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (38,1 млн на старте) и МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (18,2 млн).

Заметную конкуренцию фильму Ника Кассветиса составит мелодрама ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (VLG). Демонстраторы явно не станут возражать, если новый турецкий фильм с с участием Ханде Эрчел и Барыша Ардуча станет еще одним спящим хитом российского проката вслед за лентой ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.

Для избирательной аудитории в прокат выйдет приключенческий байопик СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (GF) с Луи Гаррелем в роли известного писателя.

Своего целевого зрителя обещает привлечь и подростковое фэнтези ДЕТИ ЛЕСА (CPF).

Также зрители смогут посмотреть хорроры ВОПЛЬ (PVZGL). ЗЛО. НОВАЯ ГЛАВА (PLK) и СИНИСТЕР: ОБИТЕЛЬ ЗЛА (KNLG), драму ОТРАВЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ (PRD), триллер КРОВАВАЯ ЛУНА (KNT), экшн ХЭДШОТ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ (CS), драму ВРЕМЕНА ГОДА (SMKT) и перевыпуск аниме ЛОВЦЫ ЗАБЫТЫХ ГОЛОСОВ (INK).

Фото: кадр из фильма ВОЙНА И МУЗЫКА

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04.02.2025 Автор: Никита Никитин