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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 7-10 июля 2022 года

Кондитеры, влюбленные старшеклассники, призраки Венеции и другие

Самой яркой новинкой уикенда, нацеленной в первую очередь на регионального зрителя, станет отечественная комедия БУЛКИ (CRP). Основным фактором привлекательности фильма является исполнительница главной роли – Кристина Асмус. Референсы для проекта достаточно очевидны – это недавние БОТАН И СУПЕРБАБА (17,7 млн на старте) и ДИКАЯ (25,2 млн).

Поклонников франшизы ПОСЛЕ постарается привлечь мелодрама ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (CP). В этом проекте в главной роли занят Хиро Файнс-Тиффин, сыгравший в экранизациях книг Анны Тодд. Картина постарается повторить цифры ДАЛЬНЕЙ ДОРОГИ (10,5 млн).

Любителям хорроров стоит обратить внимание сразу на два релиза этой недели. На экраны выходит ВЕНЕЦИЯФРЕНИЯ (PRD), новая работа Алекса де ла Иглесия (ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, ДИКАЯ ИСТОРИЯ). Референсом для нее можно назвать проект ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУРДИ (7,5 млн).

Более традиционным жанровым предложением выглядит нидерландский МОЛОХ (WP). Ориентиром этому релизу служит ЛОВЕЦ СНОВ (6,8 млн).

Также зрители смогут посмотреть аниме ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО (RR), документальную ленту ДЖЕЙН ГЛАЗАМИ ШАРЛОТТЫ (ART), хоррор ОБРЯД (KNLG), мультфильмы ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (EXP) и СОЮЗ КИНОМУЛЬТ. ВЫПУСК №1 (CP), комедию СУПЕР МАЙКИ (TNL) и перевыпуск комедии ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮГ 2, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН! (PLK).

05.07.2022 Автор: Максим Острый

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