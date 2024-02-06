Обзор новинок проката на уикенде 8–11 февраля 2024 года

На грядущем уикенде в российский прокат выйдет продолжение экранизации романа Александра Дюма, получившее название ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (AK). В пользу ленты говорит спокойное конкурентное окружение и отличный актерский состав. Первая часть в прошлом году начинала работу с 42,1 млн рублей, и у новинки есть все шансы повторить или даже улучшить этот показатель.

На семейную аудиторию рассчитан проект ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР (GF). Фильмы про отношения детей и диких зверей пользуются в России стабильной популярностью, и новинка не должна стать исключением. Тем более что животное в этот раз задействовано по-настоящему эффектное и экзотическое. Ориентирами в данном случае могут служить проекты МОЙ ТИГР (13,1 млн рублей на старте) и МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ (12,6 млн рублей на старте).

Самого юного зрителя в кинотеатрах будет ждать бразильский мультфильм ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (NKI). Релиз не может похвастаться высокой событийностью, но в данном случае этот фактор вполне может быть компенсирован длительностью нахождения в расписании площадок. На старте же проекту вполне по силам повторить цифры мультфильмов УПС... ПРИПЛЫЛИ! (8,2 млн рублей) и ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (15,2 млн рублей).

Взрослую аудиторию, желающую посмотреть на большом экране серьезное и драматическое кино, на уикенде ждет триллер с элементами судебной драмы ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. ДЕЛО МИРАНДЫ (WP). У картины уже есть пиратская копия в сети, но при этом лента может похвастаться довольно высокими оценками. Последнее должно помочь проекту сформировать позитивный сарафан. Референсами в данном случае может служить ОХОТНИК ЗА РАЗУМОМ. СХВАТКА (7,1 млн рублей на старте).

Два хоррора будут соревноваться на этой неделе за привлечение внимания своего зрителя. Французский СПУСК В БЕЗДНУ (CPF) обладает необычным сеттингом, а американский АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (KNLG) – понятным и знакомым концептом. Ориентиром в первом случае можно назвать ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА (4,8 млн рублей на старте), во втором – ЗАКЛИНАНИЕ ДЖИННА (4,8 млн рублей на старте).

Также зрители смогут посмотреть перевыпуск аниме 5 САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ (INK), триллеры ДЕМОНЫ ВНУТРИ (UNID) и МАРМЕЛАД (PRD), экшн МИССИЯ В МОСКВЕ (SBF), драму ПОРТНОЙ ИЗ БРУКЛИНА (RFLF) и мелодраму ПОЦЕЛУЙ (PIFD).

Фото: кадр из фильма ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ

06.02.2024 Автор: Максим Острый