Обзор новинок проката на уикенде 9-12 января 2025 года

Главной новинкой первого постпраздничного уикенда 2025 года обещает стать криминальный экшн-триллер ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (AK). Ориентированный на сравнительно возрастного зрителя, преимущественно мужчин, проект с Джерардом Батлером в главной роли выглядит удачным контрпрограммингом многочисленным праздничным холдоверам. Вышедший шесть лет назад оригинал начинал прокат с 32,7 млн рублей.

Еще одним проектом, делающим ставку на зрителей, которым не хочется в начале года смотреть семейные фильмы и комедии, стал испанский хоррор ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (EXP). Фильмы ужасов компании «Экспонента» традиционно неплохо выступают на второй неделе января, однако в этот раз релиз стартует уже после окончания праздничных выходных, из-за чего новинка вряд ли сможет повторить стартовые показатели аналогов АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (34,9 млн) и АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (36,2 млн).

Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы МЕГАЛОПОЛИС (EXP) после превью-показов выйдет 9 января в полноценный прокат. В первую очередь, проект нацелен на синефильскую аудиторию, однако часть избирательных зрителей может быть отсечена от фильма противоречивым «сарафаном», рецензиями критиков и наличием в сети пиратской копии. Однако МЕГАЛОПОЛИС имеет шансы привлечь случайную публику за счет богатого актерского состава и эффектных рекламных материалов.

Максим Острый, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «МЕГАЛОПОЛИС, при всей сложности материала, может стать интересным предложением для поклонников артхауса – это не самое развлекательное кино, но при этом визуально насыщенное и точно необычное. Кастинг и имя режиссера, а также противоречивый «сарафан» придадут ему дополнительной событийности».

Также зрители смогут посмотреть мелодрамы ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ (VLG) и ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ НЕВЕСТОЙ (CPF) и триллер КРИМИНАЛЬНЫЙ ШЕФ (KNLG).

Фото: кадр из фильма ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА

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06.01.2025 Автор: Никита Никитин