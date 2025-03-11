top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 13–16 марта

Богатые и бедные

Сразу три зарубежных экшн-релиза с мировыми звездами поборются за зрительское внимание в ближайший уикенд. Первая новинка в списке, фильм-катастрофа КРУШЕНИЕ МИРА (EXP), предлагает необычную концепцию Апокалипсиса: неизвестный вирус уничтожает только богатых. Чтобы спастись, главной героине нужно отказаться от всех благ и найти создателя вируса. Не исключено, что независимый социальный триллер с Мэри Элизабет Уинстед в главной роли по масштабу разрушений окажется не таким впечатляющим, как в локализованных материалах, поэтому основными кассовыми аналогами видятся ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (21,9 млн) и КАТАСТРОФА (26,2 млн).

Остросюжетный триллер ОПУС (AK) может заинтересовать ценителей интеллектуальных хорроров и бренда А24. По сюжету, молодая журналистка оказывается в отдаленном особняке легендарного поп-исполнителя, который втягивает своих гостей в хитроумную игру. В России промокампания делает акцент на исполнителе роли музыканта Джоне Малковиче. Судя по материалам, лента представляет собой парадоксальное сочетание сатирической подачи и гламурного визуала с жанром, который чаще ассоциируется с мраком. Ориентирами для прогнозов могут служить такие жанровые аналоги, как МАКСИН ХХХ (13,8 млн) и В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ (15,4 млн).

Еще один релиз со звездами – комедийный боевик КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (CP). Это классическая история о зрелом наемнике, который вместе с молодым учеником должен преодолеть конфликт поколений и заодно выжить в многоходовой игре, которую ведут их работодатели. В главных ролях – звезды фильмов Квентина Тарантино Кристоф Вальц и Люси Лью. Судя по трейлеру, комедия лишена демонстративной жестокости и будет строиться на неловкости основных участников. Потенциал такого релиза можно сравнить со сборами лент ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (11,5 млн) и МАМА МАФИЯ (17,4 млн).

Главной новинкой для семейного просмотра станет мультфильм ЗВЕРОПОИСК (VLG). Комедийный релиз про говорящих животных в своей локализации опирается на успех крупной студийной анимации. Свин – профессиональный ловец сбежавших зверей. Его новое задание – найти и вернуть милую слониху Пикулю. По трейлеру заметны высокое качество анимации и современный юмор для широкой аудитории. По духу приключений проект напоминает такие аналоги, как КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (31,1 млн) и ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (24,2 млн).

Ценителей фестивального кино может привлечь драма МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (PVZGL) с Киллианом Мерфи и Эмили Уотсон, получившая приз Берлинале в прошлом году, и мелодраматический альманах МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (CAО) из программы ММКФ 2024.

Также зрители смогут посмотреть триллер ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (KNLG), драму СЕМЬ ВУАЛЕЙ (PRD), аниме СОЗДАЙ ДЕВУШКУ (CIPA), перевыпуск классического фильма ужасов СУСПИРИЯ (RR) и хоррор УЖАСАЮЩИЕ (WP).

Фото: кадр из фильма КРУШЕНИЕ МИРА

11.03.2025 Автор: Вероника Cкурихина

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Царевна-лягушка» опережает сказку «Баба Яга спасает Новый год»
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Вечная гонка: итоги года для дистрибьюторов
Подробнее
В Ханты-Мансийске открылся кинофестиваль «Дух огня»
Подробнее
Доходы российских онлайн-кинотеатров выросли на 44% в 2024 году
Подробнее
Мария Ушакова покидает должность главы дирекции телекино канала «Россия»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 марта
Подробнее
Рейтинг трансляции премии «Оскар» упал на 7%
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
ИРИ подвел итоги третьего конкурса дебютов
Подробнее
Стали известны даты проведения выставки CPS-2025
Подробнее
Касса четверга: «Царевна-лягушка» взяла серебро
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6–9 марта
Подробнее
На «Духе огня» начался конкурс российских дебютов
Подробнее
В рамках фестиваля «Дух огня» прошла секция «Фильм-в-работе»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пророк» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее
В Ханты-Мансийске объявили победителей XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»
Подробнее
Смотрение Rutube на Smart TV выросло в пять раз
Подробнее
Продюсер «Гарри Поттера» может заняться бондианой
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 марта 2025 года
Подробнее