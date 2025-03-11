Обзор новинок проката на уикенде 13–16 марта

Сразу три зарубежных экшн-релиза с мировыми звездами поборются за зрительское внимание в ближайший уикенд. Первая новинка в списке, фильм-катастрофа КРУШЕНИЕ МИРА (EXP), предлагает необычную концепцию Апокалипсиса: неизвестный вирус уничтожает только богатых. Чтобы спастись, главной героине нужно отказаться от всех благ и найти создателя вируса. Не исключено, что независимый социальный триллер с Мэри Элизабет Уинстед в главной роли по масштабу разрушений окажется не таким впечатляющим, как в локализованных материалах, поэтому основными кассовыми аналогами видятся ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (21,9 млн) и КАТАСТРОФА (26,2 млн).

Остросюжетный триллер ОПУС (AK) может заинтересовать ценителей интеллектуальных хорроров и бренда А24. По сюжету, молодая журналистка оказывается в отдаленном особняке легендарного поп-исполнителя, который втягивает своих гостей в хитроумную игру. В России промокампания делает акцент на исполнителе роли музыканта Джоне Малковиче. Судя по материалам, лента представляет собой парадоксальное сочетание сатирической подачи и гламурного визуала с жанром, который чаще ассоциируется с мраком. Ориентирами для прогнозов могут служить такие жанровые аналоги, как МАКСИН ХХХ (13,8 млн) и В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ (15,4 млн).

Еще один релиз со звездами – комедийный боевик КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (CP). Это классическая история о зрелом наемнике, который вместе с молодым учеником должен преодолеть конфликт поколений и заодно выжить в многоходовой игре, которую ведут их работодатели. В главных ролях – звезды фильмов Квентина Тарантино Кристоф Вальц и Люси Лью. Судя по трейлеру, комедия лишена демонстративной жестокости и будет строиться на неловкости основных участников. Потенциал такого релиза можно сравнить со сборами лент ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (11,5 млн) и МАМА МАФИЯ (17,4 млн).

Главной новинкой для семейного просмотра станет мультфильм ЗВЕРОПОИСК (VLG). Комедийный релиз про говорящих животных в своей локализации опирается на успех крупной студийной анимации. Свин – профессиональный ловец сбежавших зверей. Его новое задание – найти и вернуть милую слониху Пикулю. По трейлеру заметны высокое качество анимации и современный юмор для широкой аудитории. По духу приключений проект напоминает такие аналоги, как КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (31,1 млн) и ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (24,2 млн).

Ценителей фестивального кино может привлечь драма МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (PVZGL) с Киллианом Мерфи и Эмили Уотсон, получившая приз Берлинале в прошлом году, и мелодраматический альманах МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (CAО) из программы ММКФ 2024.

Также зрители смогут посмотреть триллер ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (KNLG), драму СЕМЬ ВУАЛЕЙ (PRD), аниме СОЗДАЙ ДЕВУШКУ (CIPA), перевыпуск классического фильма ужасов СУСПИРИЯ (RR) и хоррор УЖАСАЮЩИЕ (WP).

Фото: кадр из фильма КРУШЕНИЕ МИРА

11.03.2025 Автор: Вероника Cкурихина