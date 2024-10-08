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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 10–13 октября 2024 года

Сергей Жуков, малышарики, воинственные папы и другие

Безоговорочный фаворит среди новинок наступившей недели – музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! (CP). На проект обещают сработать известный бренд и дорогой продакшн, помноженные на всеми любимую музыку. Схожая по концепции БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ стала в свое время «миллиардером» в российском прокате, так что рынок в данный момент замер в ожидании долгожданного зрительского хита.  

Частичную конкуренцию музыкальному фильму постарается составить отечественная комедия БИТВА ПАП (AK), ориентированная на регионального зрителя. Новинка с участием Максима Лагашкина и Александра Златопольского должна привлечь примерно ту же аудиторию, что и недавний релиз КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (33,5 млн на старте). 

Для многочисленной семейной аудитории в прокат выйдут сразу три проекта. МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (NMG) нацелены на самого юного зрителя и претендуют на то, чтобы повторить стартовые результаты релиза СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (52,8 млн). На чуть более старшую аудиторию ориентированы анимация ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (NKI) и игровой проект из Новой Зеландии ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (EXP). 

Для ценителей пощекотать себе нервы среди новинок недели выделяется хоррор УЖАСАЮЩИЙ 3 (WP). Это уже третья часть франшизы, которая все время своего существования неуклонно набирала поклонников. Так что интерес к проекту со стороны целевой аудитории определенно наблюдается. Это может вылиться в улучшение стартовых показателей предыдущей части, начинавшей два года назад с 6 млн рублей, более чем в два раза.

Всем интересующимся мотоспортом должен быть любопытен документальный проект ЛЕ-МАН '55. ТАЙНАЯ КАТАСТРОФА (RUR), рассказывающий о  трагедиии, случившейся во время гонки «24 часа Ле-Мана».

Также зрители смогут посмотреть хоррор РОКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (SBF), триллер ЧАС ТИШИНЫ (PRD), боевик КОМАНДА ЗАЧИСТКИ (PNR), драму СИДОНИ В ЯПОНИИ (ARTM), мюзикл СТОП, НОЧЬ (SMKT), а также перевыпуск хоррора ИСТОРИЯ ДВУХ СЕСТЕР (RWV). 

08.10.2024 Автор: Никита Никитин

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