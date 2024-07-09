Обзор новинок проката на уикенде 11–14 июля 2024 года

Главной премьерой недели вполне обоснованно рассчитывает стать мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (NKI). Нацеленность на семейную аудиторию и знакомый бренд должны обеспечить проекту успех, которому не помешают даже конкуренты со стороны «теневого» проката. Напомним: первая часть начинала работу в свое время с 27,3 млн рублей, вторая – с 38,7 млн.

Также аудиторию из юных зрителей постарается привлечь семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА (AK). Ее главный козырь – снявшаяся в главной роли звезда сети Милана Хаметова. Референсами в данном случае выступают фильмы МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (26,6 млн рублей на старте) и ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (37,5 млн на старте).

Еще одной комедией, на этот раз ориентированной на взрослых, станет проект КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (CP) с Алексеем Чадовым в главной роли. Ее ориентиры – ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? (15,2 млн рублей на старте) и Я ДЕЛАЮ ШАГ (18,7 млн на старте).

Поклонники хорроров смогут выбрать на уикенде из двух заметных новинок. МАКСИН XXX (VLG) – заключительная часть культовой трилогии Тая Уэста с Мией Гот в главной роли. На этот раз действие разворачивается в Голливуде 1980-х. На старте проект постарается улучшить цифры лент МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (17,5 млн рублей) и ВСЕ СТРАХИ БО (11,5 млн).

АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) выглядит более традиционным жанровым предложением. Его ближайший референс – недавний проект ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ПОМЕСТЬЕ ПРИЗРАКОВ (8,7 млн рублей за первый уикенд).

Любителям фестивального кино стоит обратить внимание на комедию ВТОРОЙ АКТ (RUR). Картина Кантена Дюпьё открывала Каннский кинофестиваль этого года.

Также зрители смогут посмотреть очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 171 (MVK, с 13.07), боевик НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (KAP), остросюжетную ленту НАВОДНЕНИЕ (CS), фильм ужасов НОЧНОЙ ЗАМЕС (GF), драму ПАПУЛЯ (PRD) и перевыпуск проекта ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ (INK).

Фото: кадр из фильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА

09.07.2024 Автор: Максим Острый