Обзор новинок проката на уикенде 11-14 августа 2022 года

Главной новинкой уикенда должен стать survival-триллер ВЫШКА (GF), выходящий в России одновременно с США. У картины привлекательный трейлер и запоминающаяся концепция, а сборы таких проектов как ОДНА и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ доказывают востребованность жанра у отечественного зрителя. Новинке вполне по силам повторить успех фильма МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ (30,6 млн на старте).

На иную, семейную аудиторию рассчитана лента ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (NKI). Новинка выходит на волне успеха недавнего АРТЕКА. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, но, в отличие от него, не может похвастаться звездами в касте. Референсом в данном случае может служить ДОРОГОЙ ПАПА (23 млн).

Перспективы фэнтези РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (CP) в российском прокате неочевидны: фильм, снятый еще в 2014 году, провалился в США в минувшем январе. В то же время в пользу фильма могут сыграть узнаваемые актеры в кадре и сравнительно крупный бюджет постановки. Ориентироваться новинке можно на цифры НЕОБЫЧАЙНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ АДЕЛЬ (20,1 млн).

Любителей хорроров очевидно должно заинтересовать ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (PRD). Приквел фильма 2009 года обладает определенной событийностью, а кроме того, у него пока что нет «пиратской» копии в Сети. Новинка вполне может рассчитывать на цифры КУКЛЫ 2: БРАМС (20,3 млн).

Также зрители смогут посмотреть драму АРХИПЕЛАГ (TVF), спортивную документальную картину ВЕЛИКИЙ «ЮНАЙТЕД» (EXP), документальную ленту ИСТОРИЯ КИНО: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (RUR), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 146. РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ СМОТРЕТЬ ДРУЖНО (MVK, с 13.08), экшн ФОРСАЖ. КИТАЙСКИЙ ДРИФТ (KNLG), а также перевыпуски музыкального проекта METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ (ARM), мелодрамы ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ (IK), комедий К ЧЕРТУ НА РОГА (PRGK) и СЧАСТЬЕ БЫТЬ ОДНОЙ (PLK), а также мультфильма МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ (EXP).

09.08.2022 Автор: Максим Острый