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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 12–15 декабря 2024 года

Возвращение Бабы Яги, трех котов и «Пятницы, 13-е»

В разгар декабря репертуар кинотеатров продолжает заполняться различным семейным контентом. В грядущий уикенд первым выбором для родителей с детьми обещает стать проект БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (NKI). Очевидно, привлечь целевую публику и опередить растущее число конкурентов релизу поможет наличие узнаваемого бренда. Первая часть фэнтези-франшизы в августе прошлого года начинала с 95,9 млн рублей. Соперником проекта станет другая семейная новинка, ОДНА ДОМА: ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (RWV). Ориентирами по сборам данной ленты могут служить недавние релизы МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (13,7 млн), ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ (7,9 млн), НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (14,1 млн), ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (12,6 млн). 

Узнаваемый бренд есть и в активе анимации ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (NMG). На пользу релизу также пойдут небольшой хронометраж и востребованность проектов про животных у российского зрителя. Только что выше ожиданий стартовал очень похожий мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (43,8 млн рублей). Возможно, новинка также выступит лучше прямого предшественника, в июне 2022 года заработавшего 36,3 млн в первый уикенд. 

Новогодняя тематика и богатый актерский состав помогут привлечь зрительское внимание к комедии СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (AK). На другой чаше весов для данного релиза – высокая конкуренция в комедийном сегменте. Аналогами по сборам здесь могут служить ленты ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (18 млн рублей) и НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (23,6 млн). 

Ждущих не только Новый год, но и Рождество зрителей должен привлечь проект с говорящим названием ДЕВА МАРИЯ: МАТЬ ХРИСТА (AK), главные роли в котром исполнили Ноа Коэн и Энтони Хопкинс.

Поклонники жанра хоррора должны будут обратить внимание на проект ПЯТНИЦА, 13-Е: НОВАЯ ГЛАВА (WP). 

Также зрители смогут посмотреть мелодраму МОЙ СОСЕД – МОНСТР (EXP), экшн МНЕ ТЕБЯ ОБЕЩАЛИ (KNT), исторический фильм ЧЕРНЫЙ ЗАМОК (MCM), анимацию ЛЕСНЫЕ СПАСАТЕЛИ (RUR), хоррор ОПЕРАЦИЯ «КРОВАВАЯ ОХОТА» (RSP), боевик НА РАССТОЯНИИ УДАРА (SBF), хоррор БЕЛЛ-ЛЕЙК. ОЗЕРО ДЕМОНОВ (KNLG), аниме АТАКА ТИТАНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА (с 10 декабря, CIPA), а также перевыпуск фильма АМАДЕЙ (INK). 

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД 

10.12.2024 Автор: Никита Никитин

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