Обзор новинок проката на уикенде 13–16 января 2022 года

Главной новинкой недели станет шпионский приключенческий экшн KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS). Картина является приквелом предыдущих фильмов франшизы – события в ней происходят во время Первой мировой войны, а в качестве главного злодея выступает Распутин. Из-за переносов у картины выстроилась крайне длительная промокампания; кроме того, новинке сыграет на пользу и то, что зритель за последний месяц успел соскучиться по свежему голливудскому контенту. Так что новинка постарается не уступить стартовому результату первой части франшизы, фильму KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА (197 млн рублей).

Также на этой неделе на экраны возвращается одна из самых популярных хоррор-франшиз 90-х – КРИК (CPP). Новый фильм должен перезагрузить всю серию, при этом в главных ролях здесь выступили знакомые по прежним лентам Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Однако неизвестно, насколько данный тайтл может в 2022 году заинтересовать широкую киноходящую аудиторию.

Для избирательной публики интерес на этой неделе представляет в первую очередь новая работа Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (UPI). Это ностальгическая история взросления и первой влюбленности, разворачивающаяся в антураже Калифорнии 70-х. Предыдущая картина режиссера, ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ, стартовала с 6,2 млн. У новинки есть все основания надеяться повторить этот результат.

Также на аудиторию, следящую за фестивальным кино, рассчитывает фильм ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК (EXP). Это режиссерская работа Шона Пенна, в главных ролях здесь занят он сам, а также Джош Бролин и Реджина Кинг. Однако, в отличие от ЛАКРИЧНОЙ ПИЦЦЫ, у этой семейной драмы складывается далеко не такой позитивный «сарафан».

Остатками постепенно проходящего новогоднего настроения постарается привлечь зрителя российская картина ТАЙНА (BN). В главных ролях в этой рождественской истории заняты Петр Федоров и Оксана Акиньшина.

Также зрители смогут посмотреть мультфильм ДАЖЕ МЫШИ ПОПАДАЮТ В РАЙ (CPF), семейные картины ОДНИ ДОМА (WP) и РОБОТ АРИ (KNLG), а также российскую комедию УБИТЬ БОССА (CS).

11.01.2022 Автор: Максим Острый