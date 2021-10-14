Обзор новинок проката на уикенде 14–17 октября 2021 года

После нескольких ударных недель на российском рынке, не исключено, что отечественным зрителям потребуется некоторое время, чтобы перевести дух. В это время главную скрипку может сыграть контент, нацеленный на в меньшей степени задействованную ранее целевую аудиторию, то есть на семейную публику. Благо в этот период времени в распоряжении кинотеатров появится мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI). Два года назад первая часть анимационной франшизы заработала на старте 360 млн рублей, удивив большинство игроков рынка. Но тогда для проекта сложились просто идеальные условия, да и выходил он в тематически соответствующий уикенд Хэллоуина. На сей раз, у новинки более сложные стартовые условия, даже помимо уже ставших привычными ковидных ограничений. Поэтому, повторить результат двухлетней давности ей будет непросто. Сравнивая фильм с сиквелом другого анимационного хита БОСС-МОЛОКОСОС 2, у которого также были превью-показы, можно отметить, что летний релиз за субботу-воскресенье собирал 57,1 млн, а его первый полноценный уикенд принес 259,2 млн рублей. Новинке же выходные принесли 59,3 млн рублей. Сопоставима у двух фильмов и наработка: 56 и 55 человек на сеанс соответственно.

На более старшую аудиторию будут нацелены независимые картины. Наибольшее внимание зрителей среди них могут привлечь драматический триллер с Джеймсом Макэвоем ИСЧЕЗНУВШИЙ (EXP) и фантастический хоррор Нила Бломкампа ДЕМОНИК (MG). На женскую аудиторию будет нацелен красивый романтический байопик ЭЙФЕЛЬ (VLG), рассказывающий о жизни знаменитого французского инженера с уклоном в ее романтическую составляющую.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «Картина получилась визуально насыщенной и умело передающей дух той эпохи. При этом история любви и многочисленные страдания главных геров все-таки занимают превалирующую часть хронометража. Это можно занести как в плюс, так и в минус проекту. А эпизодов самого процесса строительства Эйфелевой башни и связанных с этим проблем в фильме оказалось не так много, из-за чего картина теряет в динамике».

Среди проектов-новинок с российскими актерами выделяются биографическая драма с Александром Петровым ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ (RR), завоевавшая приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале 2021 года, а также драма Натальи Кудряшовой ГЕРДА (BN).

Также зрителям смогут посмотреть хоррор ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ (KNLG), триллер КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА (PVZGL), анимацию КРИПТОПОЛИС (RUR), криминальный триллер МИСТЕРИУМ: ЭФФЕКТ МАРКО (CPF), мелодраму НЕ ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ (SMKT), драму ТЕБЕ ОДИНОКО СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ? (PRD), музыкальный концерт LINKING PARK – ROAD TO REVOLUD (LONF), а также мультфильм ФИКСИКИНО: ОСЕННИЙ МАРАФОН (MVK).

14.10.2021 Автор: Семен Брожитов