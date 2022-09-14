Предпродажи уикенда: новый «Джиперс Криперс» обходит хоррор «Дитя тьмы: Первая жертва»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильмы ужасов ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (PRD) и ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (EXP) и российские фильмы НЕДЕТСКИЙ ДОМ (RWV) и ТИБРА (CP).

Главной новинкой стал хоррор ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ с предварительным результатом 190 тысяч рублей. Новая часть известной хоррор-франшизы превзошла все последние аналоги, среди которых ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,2 млн), ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн) и КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (75,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн). В свою очередь, другой фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ предварительно освоил 18,7 тысяч рублей, что меньше показателей других недавних референсов, КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО (38,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн) и ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ (26,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ 189,8 ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 155,9 ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 121,2 КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА 75,3 КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО 38,1 ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ 26,4 ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ 18,7

Среди российских премьер недели лидирует ТИБРА с предварительной кассой 57,2 тысяч рублей. Новинка уступила релизам ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (90 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,5 млн) и СКАЖИ ЕЙ (71,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,8 млн) , но обошла проект АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ (50,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,3 млн). В свою очередь, новый фильм Михаила Расходникова с Иваном Охлобыстиным НЕДЕТСКИЙ ДОМ с результатом 47,1 тысяч рублей уступил всем вышеупомянутым фильмам, в том числе предыдущей совместной работе режиссера и актера ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (190,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,3 млн), вышедшей, впрочем, уже четыре года назад.

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ 190,3 ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ 90,0 СКАЖИ ЕЙ 71,5 ТИБРА 57,2 АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ 50,7 НЕДЕТСКИЙ ДОМ 47,1

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14.09.2022 Автор: Никита Никитин