Обзор новинок проката на уикенде 16–19 марта 2023 года

Ключевой новинкой грядущего уикенда станет основанный на реальных событиях фильм-катастрофа НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (CP). Проект обладает удобным для росписи хронометражем, а хэппи-энд позволит ему сформировать положительный «сарафан». Ориентирами в данном случае могут служить ПАЛЬМА (104 млн рублей на старте) и ЛЕДОКОЛ (125 млн рублей).

За внимание поклонников хорроров поборются два релиза. Отечественная МЕДЕЯ (AK) может предложить атмосферный трейлер и заманчивое для избирательной аудитории имя сценариста – Василия Сигарева. В качестве референсов здесь можно вспомнить СЕСТЕР (10,6 млн) и БЫВШУЮ (11,3 млн).

ДЕТИ КУКУРУЗЫ (GF), в свою очередь, являются очередной экранизацией рассказа не нуждающегося в представлениях Стивена Кинга, и задача проекта – не упустить это преимущество. При удачном стечении обстоятельств фильм может составить конкуренцию таким релизам, как ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (17,2 млн) и 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (21,2 млн).

Еще одна новинка уикенда, российская лента СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ. ШАБАШ (CRP), является продолжением сериала Kion. Картина обладает довольно необычным концептом, но акцент на комедийной составляющей может оказаться чрезмерным. Референсом в данном случае может служить проект Я БУДУ ЖИТЬ (10,9 млн).

Поклонникам фестивального кино стоит обратить внимание на драму СОЛНЦЕ МОЕ (EXP). Картина получила приз жюри недели критики на Каннском кинофестивале в прошлом году, а исполнитель главной роли Пол Мескал номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Также зрители смогут посмотреть комедии ИДЕАЛЬНЫЙ БРАТ (KNLG) и МИЛЛИОНЕР НА ТРИ ДНЯ (PRD), мультфильм МОРСКИЕ МОНСТРИКИ (SBF), спектакль НУРЕЕВ: ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО (COOL, с 17.03), мелодраму ОПАСНАЯ ИГРА (PNR), семейную ленту ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДЕВЧОНОК (MFC), фэнтези СТРАЖИ ВРЕМЕНИ (KNLG), боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (ABK) и перевыпуск СОБАЧЬЕГО СЕРДЦА (APZ).

14.03.2023 Автор: Максим Острый