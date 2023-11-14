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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 16–19 ноября 2023 года

Спортсмены, дети и другие

Сразу несколько релизов будут бороться на грядущем уикенде за многочисленную семейную аудиторию.

МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (NKI) постарается воспользоваться силой бренда, созданного первой частью в прошлом году. Оригинальный фильм стартовал в марте 2022-го с 26,6 млн рублей. Однако сейчас конкурентное окружение у новинки будет гораздо сложнее.

Комедия ПАПАША В БЕГАХ (AK) в целом рассчитана на более возрастного зрителя, о чем свидетельствует и ее рейтинг «12+». В качестве референса в ее случае можно назвать проект СПАСИТЕ КОЛЮ! (20,3 млн).

Наконец, на юных зрителей нацелен и мультфильм СУПЕРМОЗГ (EXP). Серьезной конкуренции среди анимационных проектов на дате нет, а локализованное название новинки должно вызвать у публики ассоциации с МЕГАМОЗГОМ. С учетом этих положительных факторов у южноафриканской ленты есть все шансы улучшить цифры релиза ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (8,5 млн).

Спортивная драма ЛЕГЕНДА О САМБО (RWV), в отличие от описанных выше фильмов, метит в более взрослую аудиторию. В первую очередь картиной должны заинтересоваться поклонники собственно самбо, однако насколько новинка сможет привлечь широкую публику, пока непонятно. В качестве референса в данном случае можно вспомнить проект НАЧАТЬ СНАЧАЛА (17,8 млн).

Также зрители смогут посмотреть фильм ужасов АСТРАЛ. СОМНИЯ (KNLG), документальный проект ВЕРСАЧЕ (CDK), приключения ГАРДЕМАРИНЫ 1787. ВОЙНА (NMG), семейную ленту ДЕТЕКТИВ ТАБО (PNR), комедию КНИГА РЕШЕНИЙ (RUR), мультфильм МИНИ-МИШКИ: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (MVK), драмеди НИША (RFLF), мелодраму ШАГ К МЕЧТЕ: РАЗ И НАВСЕГДА (SBF) и перевыпуск картины ФОРС-МАЖОР (INK).

Фото: кадр из фильма МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2

14.11.2023 Автор: Максим Острый

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