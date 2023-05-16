Обзор новинок проката на уикенде 18–21 мая 2023 года

Главным предложением недели для семейного зрителя станет мультфильм ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (NKI). В пользу картины говорят хороший результат первой части франшизы (в общей сложности – 91,7 млн рублей), качественная анимация и низкая конкуренция за целевую аудиторию. В качестве референса для новинки можно вспомнить проект 100% ВОЛК (45,2 млн на старте).

Любителей остросюжетного кино на этой неделе ждут МЕГАЛОДОН (AK) и ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (GF). Акулий триллер не может похвастаться высокими оценками критиков, но зато у него нет «пиратской» копии в сети. Его ориентиры – ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (19,6 млн) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (23,5 млн). ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ, в свою очередь, обладает необычным трейлером и яркой локацией места действия. Референсами в его случае выступают проекты НА КРАЮ (13,5 млн) и ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (14,6 млн).

Поклонникам российского кинематографа на уикенде стоит обратить внимание на детектив ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP), новую работу Карена Шахназарова. Ленте предстоит справиться с не самой простой задачей, а именно привлечь в залы достаточно возрастную публику. Ее ближайший ориентир – БЕНДЕР: НАЧАЛО (23,3 млн).

Также зрители смогут посмотреть хоррор АДСКАЯ ПАСТЬ МОХАВЕ (PRD), комедии БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ (TNL) и ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА (CPF), документальный проект БУЛГАКОВ. ЭТОТ МИР – МОЙ! (CS, с 15.05), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 156. ИГРА НАЧИНАЕТСЯ! (MVK, с 20.05), триллер ОХОТА (AOF) и перевыпуск драмы ОДЕРЖИМОСТЬ (INK).

16.05.2023 Автор: Максим Острый