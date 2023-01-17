Обзор новинок проката на уикенде 19 – 22 января 2023 года

Самой яркой новинкой недели видится испанский хоррор 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (VLG). В его пользу говорит отсутствие пиратской копии в Сети и сниженная жанровая конкуренция. В качестве референсов в данном случае можно назвать проекты ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ (12,9 млн рублей на старте) и УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (14,4 млн).

Главной альтернативой ему станет триллер НА КРАЮ (EXP), по крайней мере частично выполненный в популярном нынче survival-жанре. Ближайшим ориентиром картине служит недавний проект ВЕРШИНА СТРАХА (16 млн).

На самого младшего зрителя рассчитан мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (CP). Плюсом в данном случае является небольшая продолжительность, однако конкурировать новинке предстоит с обладающим более сильным брендом холдовером УМКА. Что касается референсов, то предыдущая часть франшизы смогла начать прокат с 7,2 млн рублей.

Также зрители смогут посмотреть драмеди ВЕРБЛЮЖЬЯ ДУГА (KNT), боевик КОБРА (INDF), драму МОЛОДОСТЬ (PVZGL), вестерн ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО (PRD), документальную картину ПУТЬ ЗА МЕЧТОЙ (KAP), спортивную ленту ХОККЕЙ НАВСЕГДА! (KNLG), перевыпуски проектов НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ (PLK) и ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ (APZ).

17.01.2023 Автор: Максим Острый