Предпродажи уикенда: мультфильм «Крутые яйца 2» обошел «Ко-ко-ко!»

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мексиканский мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (PRD), триллеры КЛОН (WP / EXP) и БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ (CP) и российскую комедию ПРИПЛЫЛИ! (NKI).

Анимационный проект КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 предварительно взял 83,5 тысяч рублей. Новинка уступила ПОЛНОМУ ПОГРУЖЕНИЮ (95 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), но обошла похожие мультфильмы КО-КО-КО! (33,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,7 млн) и КУРИНЫЙ ЗАБЕГ (21,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 95,0 КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 83,5 КО-КО-КО! 33,1 КУРИНЫЙ ПОБЕГ 21,3

Фантастический триллер КЛОН заработал 37,6 тысяч рублей. Это ощутимо меньше показателей аналога ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (61,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн), но больше данных проектов ТИТАН (19,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,9 млн) и КИН (13,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР 61,4 КЛОН 37,6 ТИТАН 19,9 КИН 13,5

Российсская комедия ПРИПЛЫЛИ! освоила 37,2 тысяч рублей. Это уступает предпродажам похожего проекта КИЛИМАНДЖАРА (67,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,7 млн) и недавно вышедших ОТЧАЯННЫХ ДОЛЬЩИКОВ (66,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КИЛИМАНДЖАРА 67,4 ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 66,9 ПРИПЛЫЛИ 37,2

Триллер БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ собрал 30,4 тысячи рублей. Новинка проиграла триллеру ВЗАПЕРТИ (44,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн), но превзошла другой похожий проект НЕВИДИМКА (11,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВЗАПЕРТИ 44,3 БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ 30,4 НЕВИДИМКА 11,3

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18.05.2022 Автор: Никита Никитин