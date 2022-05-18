Предпродажи уикенда: мультфильм «Крутые яйца 2» обошел «Ко-ко-ко!»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мексиканский мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (PRD), триллеры КЛОН (WP / EXP) и БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ (CP) и российскую комедию ПРИПЛЫЛИ! (NKI).
Анимационный проект КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 предварительно взял 83,5 тысяч рублей. Новинка уступила ПОЛНОМУ ПОГРУЖЕНИЮ (95 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), но обошла похожие мультфильмы КО-КО-КО! (33,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,7 млн) и КУРИНЫЙ ЗАБЕГ (21,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
|95,0
|КРУТЫЕ ЯЙЦА 2
|83,5
|КО-КО-КО!
|33,1
|КУРИНЫЙ ПОБЕГ
|21,3
Фантастический триллер КЛОН заработал 37,6 тысяч рублей. Это ощутимо меньше показателей аналога ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (61,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн), но больше данных проектов ТИТАН (19,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,9 млн) и КИН (13,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР
|61,4
|КЛОН
|37,6
|ТИТАН
|19,9
|КИН
|13,5
Российсская комедия ПРИПЛЫЛИ! освоила 37,2 тысяч рублей. Это уступает предпродажам похожего проекта КИЛИМАНДЖАРА (67,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,7 млн) и недавно вышедших ОТЧАЯННЫХ ДОЛЬЩИКОВ (66,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КИЛИМАНДЖАРА
|67,4
|ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ
|66,9
|ПРИПЛЫЛИ
|37,2
Триллер БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ собрал 30,4 тысячи рублей. Новинка проиграла триллеру ВЗАПЕРТИ (44,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн), но превзошла другой похожий проект НЕВИДИМКА (11,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ВЗАПЕРТИ
|44,3
|БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ
|30,4
|НЕВИДИМКА
|11,3
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18.05.2022 Автор: Никита Никитин