Обзор новинок проката на уикенде 21–24 октября 2021 года

Предстоящий уикенд предложит на суд зрителей довольно разнообразный пакет новых фильмов. На внимание широкой аудитории прежде всего может рассчитывать мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS). И визуально, и своей тематикой, обыгрывающей современные технологии, картина напоминает фильм ГОРОД ГЕРОЕВ, выходивший на той же дате семь лет назад. Впрочем, работающая сейчас на рынке СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР все еще может составить новинке определенную конкуренцию.

Приближающийся Хэллоуин простимулирует появление на рынке целой череды самых разнообразных хорроров. Открывает ее ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI). На прошлой неделе картина вышла на ряде рынков и стриминговом канале Peacock, что, как следствие, вызвало появление пиратской копии хорошего качества. Помимо этого, следует отметить, что практически все посткоронавирусные франшизные хорроры сработали хуже своих предшественников. Вот и новинке будет непросто дотянуться до стартового результата картины трехлетней давности, равного 108,3 млн рублей.

Комедия с Михаилом Галустяном ДРАКУЛОВ (CP) выполнена в жанре кинопародий. У фильма достаточно широкая маркетинговая кампания, включающая телевизионные споты, а в качестве референсов в данном случае может рассматриваться другая черная комедия, РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ.

На мужскую аудиторию будет нацелена брутальная экшн-комедия с Джерардом Батлером ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (MG). А за внимание избирательной публики крупных городов поборется британский байопик КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (VLG) с Бенедиктом Камбербатчем.

Виолетта Палий, автор БК: «КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА оказались картиной о любви с элементами комедии и драмы. В фильме представлено неприятие обществом отношений Луиса и Эмили, но этот конфликт оказался не единственным ключевым. Психическое заболевание художника, которое ухудшалось со временем, также составляет заметную часть сюжета, что не было очевидно из промоматериалов. Картина получилась очень живописной и местами смешной. Также она способна вызвать особенный отклик у ценителей красочных мелодрам».

Еще одним отечественным фильмом на рынке станет военная драма Игоря Угольникова УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ (SPPR) с Сергеем Безруковым в главной роли.

Также зрители смогут посмотреть российскую мелодраму ДУНАЙ (ALM), семейную драму МАЛЕНЬКАЯ МАМА (ART), комедии ПО СОСЕДСТВУ (RUR) и ЭВАКУАЦИЯ (AON), драму ШУМ (SMKT), документальный фильм СПАСИТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ (PIFD), а также перевыпуск драмеди ВОЗВРАЩЕНИЕ (RWV).

19.10.2021 Автор: Семен Брожитов