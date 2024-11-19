Обзор новинок проката на уикенде 21–24 ноября 2024 года

В предстоящий уикенд в кинотеатрах ожидается целая россыпь разножанровых премьер. Первым выбором для самой широкой аудитории, особенно для зрителей в регионах, обещают стать две российские комедии, ЗЯТЬ (CP) и УНИЧТОЖАННА (CRP). Более внушительным кассовым потенциалом обладает проект с участием Дмитрия Нагиева и Яна Цапника. Кроме актерского состава у ленты в активе масштабная рекламная кампания, одним из рефренов которой является четкая ассоциация с прошлогодним комедийным хитом ТЕЩА. В том числе по этой причине минимальные ставки на новинку начинаются с уровня сборов картин БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (66,8 млн на старте) и ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (73,5 млн). В свою очередь, аналогом фильма УНИЧТОЖАННА выступает комедия БОТАН И СУПЕРБАБА (17,7 млн).

Избирательная публика сможет выбрать из фильмов КОНКЛАВ (AK) и ВЕЛИКАЯ (WP). Здесь шансы на успех выше у триллера с Рейфом Файнсом, хотя религиозная тематика скорее сужает фильму аудиторию, чем расширяет ее. Лента с Кейт Уинслет может привлечь в кинотеатры любителей классических байопиков, но против картины будет работать наличие пиратской копии в сети.



Максим Острый, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «ВЕЛИКАЯ – очевидно, не самое развлекательное, достаточно тяжелое кино. Но всем, кто следит за карьерой Кейт Уинслет, а также в целом любит качественные исторические драмы, точно стоит обратить на него внимание. Для тех же, кто уже хорошо знаком с работой и жизнью Ли Миллер, этот фильм не нуждается ни в рекламе, ни в каких-либо еще аргументах – он сделан с максимальным уважением и чуткостью к своей героине».

Для многочисленной семейной публики выйдут проекты МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДВОРТЕРЬЕР (EXP) и СУПЕРСАНТА (NKI). Оба релиза хоть и рассчитаны одновременно на самого юного зрителя, все же не должны серьезно помешать друг другу. Игровой релиз обещает выступить на уровне недавнего схожего фильма прокатчика ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (7,4 млн), а мультфильм, в свою очередь, может привлечь публику аналога ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА (10,5 млн).

Среди множества хорроров и триллеров на дате наиболее заметным зрительским потенциалом обладает, пожалуй, шведский фильм ужасов ПЕРВЫЕ ВЕДЬМЫ. ПОТОМСТВО (EXP). Ближайшим референсом новинки выступает проект ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ПОМЕСТЬЕ ПРИЗРАКОВ (8,7 млн), выпущенный тем же дистрибьютором полгода назад.

Также зрители смогут посмотреть фантастику РЕПЛИКА (RUR), экшн НЕПРОБИВАЕМЫЕ (PRD), шпионский триллер ДЕКОДЕР. ИГРА ГЕНИЯ (ARTM), ромком ВТРОЕМ (MCM), анимацию ЭЛЛИОТ И МАГИЧЕСКИЙ ШАР (CS), триллер ЗАГОВОРЕННАЯ (SBF), драму МОЯ ДЕВОЧКА (KNLG), хоррор ПОЖИРАТЕЛЬ ГРЕХОВ (MVK), фантастическую драму МАМА (SMKT, с 24.11), детектив ТАРО (KAP), драму ЭРА (COOL), а также киноверсию балета КАТАРИНА, ИЛИ ДОЧЬ РАЗБОЙНИКА (KAP).

Фото: кадр из фильма ЗЯТЬ

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19.11.2024 Автор: Никита Никитин