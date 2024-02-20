Обзор новинок проката на уикенде 22–25 февраля 2024 года

Главной новинкой уикенда станет биографическая драма КОМАНДИР (CRP). В пользу фильма говорит тематика, идеально подходящая к праздничной дате, и низкая конкуренция со стороны других премьер. Тот факт, что в основе фильма лежит реальная история, тоже должен пойти на пользу сборам проекта. Ориентирами в данном случае выступают ленты БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (129 млн рублей на старте) и ГЕРОЙ (91 млн на старте). Картина выйдет в прокат в двух версиях – обычной и режиссерской.

Поклонников хорроров на неделе ждет НЕЧИСТЬ (VLG) – британский фильм ужасов про ведьму, обитающую в подвале старого здания. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить картины НЕЧЕСТИВЫЕ (15,4 млн рублей на старте) и ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (18,3 млн на старте).

Максим Острый, автор БК: «При всей своей традиционности НЕЧИСТЬ умело держит темп, предсказуемые скримеры здесь чередуются с неожиданными, а сюжет предполагает любопытную глубину. Отдельного упоминания заслуживают персонажи: их поступки неоднозначны и хорошо подсвечивают те людские пороки, на которых держится образ зла в картине».

Публика в крупных городах не должна пропустить британский проект ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ (AK). У картины фактически нет конкурентов за целевую аудиторию, а привлечь зрителей ей поможет отличный актерский состав: Ширли Хендерсон, Руфус Сьюэлл, Оливия Уильямс, Алан Тьюдик. На старте фильму вполне по силам повторить цифры картин ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (19,3 млн рублей) и МАМА МАФИЯ (17,4 млн).

Никита Никитин, автор БК: «ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ – картина, которая удачно сохраняет баланс между комедийной, романтической и драматической составляющими. Причем последний из этих элементов как раз и может послужить залогом неплохого «сарафана».

Наконец, семейную аудиторию на грядущем уикенде ждет ДЕТЕКТИВ ТАБО (PNR). Фильмы про животных традиционно уверенно чувствуют себя в российском прокате, так что и этой новинке, несмотря на возрастной рейтинг «12+», можно рассчитывать на цифры, близкие к лентам ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (6,5 млн рублей на старте) и БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ (5,3 млн на старте).

Также зрители смогут посмотреть романтические комедии ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ (KNLG) и ПРИРОДА ЛЮБВИ (PVZGL), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 166. СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ВЫПУСК (MVK, с 23.02), драму СВЕТ (CPF), мультфильм СЕЗОН ОХОТЫ. СУПЕРКОМАНДА (WP), а также перевыпуски лент ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ (INK) и РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ (RWV).

Фото: кадр из фильма КОМАНДИР

20.02.2024 Автор: Максим Острый