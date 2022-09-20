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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 22-25 сентября 2022 года

Волки, вороны, барракуды и другие

Ключевой новинкой грядущего уикенда станет российская картина КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP) – новый взгляд на классическую сказку Шарля Перро. Фильм, очевидно, постарается использовать приемы, принесшие успех трилогии ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, но насколько ему это удастся, пока не понятно. В пользу новинки говорит стабильная востребованность в последние месяцы семейного контента. Ориентиром по сборам в данном случае может служить проект АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (35,6 млн на старте).

На поклонников остросюжетных триллеров рассчитана ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА (CRP / PIFD), старающаяся привлечь зрителя готической атмосферой и именем Эдгара Аллана По. Новинка не может похвастаться звездами в касте, однако тот факт, что фильм рекламировался перед недавним хоррором ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ, вполне может принести ей успех и сборы на уровне КРОВАВОЙ ЛЕДИ БАТОРИ (37,1 млн).

Поклонникам отечественного кинематографа стоит обратить внимание на ЭКСПРЕСС (EXP), взявший главный приз на фестивале «Окно в Европу». Криминальная комедия с элементами арт-кино постарается повторить цифры БЫКА (7,7 млн).

Для любителей боевиков на уикенде приготовлен экшн БАРРАКУДА (GF) с Антонио Бандерасом в главной роли. Очевидный референс в данном случае – недавняя МЕСТЬ БАНШИ (3,9 млн) с этим же актером и от этого же прокатчика.

Также зрители смогут посмотреть драмы ВЕЧНОЕ НОВОЕ (CS) и РОДИТЕЛЬ (PNR), драмеди ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ (TNL), фэнтези ВРЕМЯ МЕЖДУ НАМИ (ARM), очередной ЕРАЛАШ В КИНО! ВЫПУСК 3 (SBF), триллер ФРАНЦУЗСКИЙ МАСТЕР (ABK), классическую ленту Эмира Кустурицы ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ (APZ), а также перевыпуск мелодрамы ГОЛОДНЫЕ СЕРДЦА (PLK).     

20.09.2022 Автор: Максим Острый

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