Предпродажи уикенда: «Красная шапочка» опережает «Артек»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим сказку КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP), исторический хоррор ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА (CRP/PIFD) и российскую драму ЭКСПРЕСС (EXP).
Новая отечественная семейная картина в жанре фэнтези КРАСНАЯ ШАПОЧКА предварительно взяла на предпродажах 682,1 тысячи рублей. Тем самым она опередила все недавние аналоги - АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (210,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КРАСНАЯ ШАПОЧКА
|682,1
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|504,7
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|424,6
|ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА
|210,1
Картина Руслана Братова ЭКСПРЕСС, победившая на смотре «Окно в Европу», заработала 62,1 тысячи рублей. Новинка уступила ленте Кирилла Соколова ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (90 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,5 млн), но обошла криминальную картину ЭЛАСТИКО (19,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,8 млн), которая, впрочем, выходила шесть лет назад.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ
|90,0
|ЭКСПРЕСС
|62,1
|ЭЛАСТИКО
|19,1
Хоррор ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА освоил 37,7 тысяч рублей. Это соответствует уровню предпродаж картины КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО (38,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн), меньше показателей фильма КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и больше цифр лент ДЕТИ ТЬМЫ (23,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) и ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ (11,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ
|53,5
|КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО
|38,1
|ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА
|37,7
|ДЕТИ ТЬМЫ
|23,7
|ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ
|11,2
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21.09.2022 Автор: Никита Никитин