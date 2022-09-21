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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Красная шапочка» опережает «Артек»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим сказку КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP), исторический хоррор ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА (CRP/PIFD) и российскую драму ЭКСПРЕСС (EXP).

Новая отечественная семейная картина в жанре фэнтези КРАСНАЯ ШАПОЧКА предварительно взяла на предпродажах 682,1 тысячи рублей. Тем самым она опередила все недавние аналоги - АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (210,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КРАСНАЯ ШАПОЧКА 682,1
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,7
АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 424,6
ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА 210,1

Картина Руслана Братова ЭКСПРЕСС, победившая на смотре «Окно в Европу», заработала 62,1 тысячи рублей. Новинка уступила ленте Кирилла Соколова ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (90 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,5 млн), но обошла криминальную картину ЭЛАСТИКО (19,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,8 млн), которая, впрочем, выходила шесть лет назад.

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ 90,0
ЭКСПРЕСС 62,1
ЭЛАСТИКО 19,1

Хоррор ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА освоил 37,7 тысяч рублей. Это соответствует уровню предпродаж картины КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО (38,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн), меньше показателей фильма КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и больше цифр лент ДЕТИ ТЬМЫ (23,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) и ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ (11,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ 53,5
КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО 38,1
ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА 37,7
ДЕТИ ТЬМЫ 23,7
ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ 11,2

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21.09.2022 Автор: Никита Никитин

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