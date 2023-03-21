Обзор новинок проката на уикенде 23–26 марта 2023 года

Главной новинкой уикенда станет боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Преимущества картины очевидны: отсутствие других крупных голливудских релизов, актерский состав, узнаваемый бренд. Даже с учетом хронометража (фильм длится почти три часа), ДЖОН УИК 4 должен стать самой успешной частью франшизы. Напомним, что ДЖОН УИК 3 стартовал в 2019 году с 225 млн рублей, а недавняя жанрово близкая ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ – с 207 млн.

Два полнометражных мультфильма поборются на уикенде за внимание семейной аудитории. Российские КОТЫ ЭРМИТАЖА (NKI) предлагают пушистых животных в качестве главных героев и сюжет, связанный с одним из крупнейших музеев страны. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить проекты КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (71,3 млн) и БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (27,3 млн).

Немецкая МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА (AK), при достаточно высоком уровне анимации, рассчитана в первую очередь на девочек. Ее ориентиры – УПС... НОЙ УПЛЫЛ! (23,2 млн на старте) и МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ (14,3 млн).

Поклонников творчества Александра Дюма могут заинтересовать ТРИ МУШКЕТЕРА (PRD), однако для привлечения по-настоящему широкой аудитории касту этой экранизации не хватает звезд. Референсами в данном случае могут служить ленты АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ (12,8 млн с учетом СНГ) и ЭЙФЕЛЬ (5,6 млн).

Также зрители смогут посмотреть триллер КУКОЛЬНИК (ABK), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 154. ПРОЩАЙ ЗИМА! ПРИВЕТ, МУЛЬТИПЛЕНИЕ! (MVK, с 25.03), фэнтези ПУТЕШЕСТВЕННИЦА ВО ВРЕМЕНИ (ARM), мелодраму СПИМГОВОРИМ (CS) и перевыпуск картины Франсуа Трюффо ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ (RWV).

21.03.2023 Автор: Максим Острый