Обзор новинок проката на уикенде 23–26 января 2025 года

Первым амбициозным отечественным проектом после праздников станет комедия ВАСИЛИЙ (NMG). Масштабная и заблаговременная рекламная кампания, а также нетривиальная концепция, обещающая любопытный двойной перформанс Александра Петрова, способны привлечь к фильму самую широкую аудиторию. По своему потенциалу комедийная лента кажется вполне сравнимой с хитами ПОЕХАВШАЯ (134,8 млн в первый официальный уикенд) и ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (149,2 млн).

Вероника Скурихина, автор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «ВАСИЛИЙ – бодрая современная комедия с понятным сюжетом, шутками с национальным колоритом, качественной актерской игрой и ярким летним сеттингом. Она подойдет для широкой аудитории, но в рамках своего возрастного рейтинга. Имеет все шансы понравиться не только поклонникам Александра Петрова, который продолжает свой путь в комедийном амплуа, но и просто ценителям развлекательного кино».

Конкуренцию ВАСИЛИЮ в комедийном сегменте призван навязать турецкий ремейк отечественной комедии ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (CP). Данную версию продвигают гораздо активнее, чем недавнюю французскую адаптацию, а исполнивший здесь главную роль Керем Бюрсин может спровоцировать повышенный интерес к проекту у женской аудитории. Это позволяет рассчитывать, что новинка в стартовый уикенд выступит не хуже аналогов ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (11,2 млн) и ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (14,4 млн).

Мультфильм НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (AK) может похвастаться высоким уровнем анимации и увлекательным сюжетом, способным заинтересовать не только семьи, но и, возможно, подростков. В пользу новинки говорит и то обстоятельство, что конкуренция со стороны новогодних холдоверов, судя по всему, обещает быть несколько ниже, чем предполагалось изначально. Это позволяет рассчитывать, что новый мультфильм выступит чуть лучше других проектов про антропоморфных животных ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (31,4 млн) и ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (23,1 млн).

Авторский хоррор культового режиссера Стивена Содерберга ПРИСУТСТВИЕ (PRD) рассчитан в первую очередь на взыскательную публику крупных городов. Наравне с поклонниками жанра ее может заинтересовать изобретательный концепт фильма, в котором история о привидениях рассказана с точки зрения призрака В то же время избирательная аудитория редко благоволит представителям данного жанра, так что не исключено, что новинка выступит на уровне недавнего схожего релиза прокатчика, хоррора КУКУШКА (5,6 млн).

Поклонники авторского и европейского кино должны будут обратить внимание на новую работу Франсуа Озона ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ (AOF).

Также зрители смогут посмотреть триллер НОРМАЛЬНАЯ СЕМЬЯ (INK), хорроры ПРОКЛЯТИЕ. ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО (CIPA) и ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КОНДЖИАМ (KNLG), драму ХОЧУ СЕЙЧАС (PNR), новую часть анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 178. ЧУДЕСА И НЕ ТОЛЬКО (MVK, с 25 января) и киноверсию балета СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (KAP, с 25 января).

Фото: кадр из фильма ВАСИЛИЙ

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21.01.2025 Автор: Никита Никитин